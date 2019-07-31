女失蹤29年後終與家人團聚 原來拐賣者是舅舅

2019-07-31 16:29 聯合新聞網 綜合報導



相隔29年後，曉輝（化名）與母親相認，相擁而泣。圖擷自 中國新聞網 分享 facebook

中國大陸拐賣兒童問題嚴重，不斷上演著兒童失蹤的新聞。在中國的「寶貝回家」網站則自2007年起，平均每天有11個尋找孩子的家庭在該網站上註冊，單日註冊更曾高達一天193個家庭。在一般人印象中，孩童都是被外人拐賣，但事實並非如此，很多是由親人所為，將賣孩子作為牟利手段。湖北有一名女子在失蹤達29年後與家人團聚，而她當年失蹤的原因便是被自己的舅舅所拐賣。

根據《中國新聞網》的報導，原出生於中國大陸湖北省十堰的曉輝（化名）今年34歲，5歲時失蹤。她的母親曾姓女子直於今年1月才向警方報案，稱其女兒曉輝29年前被舅舅，亦即曾某的哥哥拐賣。警方追問既然已知是自己的哥哥所為，為何遲至29年後才報警？曾女則供稱當年曉輝和她到河北省探望曉輝的舅舅時，被拐賣。而曉輝的舅舅長期威逼曾女不能報警，直至2014年舅舅過世，曾女經過長期思考後，才決定於今年報警。

經過警方對中國大陸的全國資源庫進行比對後，確定目前居住於河北邢台市的曉輝便是曾女當年被拐賣的女兒。曉輝被尋獲時也表示知道自己是被收養的，但對於中間的細節已記不清楚。然而由於犯罪嫌疑人，意即曉輝的舅舅已去世，相關單位將作撤案處理。