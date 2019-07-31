五星級飯店熱水壺內藏噁襪 顧客：喝了三杯後才發現

2019-07-31 16:47 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子在五星級酒店內用熱水壺喝水，不料倒水發現熱水壺似乎被東西卡住，結果打開後竟發現裡面藏有一隻襪子。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

五星級飯店竟發生「熱水壺內喝出襪子」事件！中國廣西省北海市的一名男子向媒體爆料，近日他入住南寧一家五星級飯店時，用熱水壺喝完3杯水後，水壺突然被堵住，打開一看赫然發現裡頭竟然有一隻咖啡色的襪子，讓他氣的向飯店投訴。

根據大陸《澎湃新聞》報導，這名顧客小周近日與朋友一同入住南寧的一家飯店，並支付了人民幣380元（約台幣1714元），當他上午吃完早餐後，回到房間休息，先用熱水壺煮水並喝了幾杯，當時並未察覺任何異狀。小周表示，由於房間內燈光昏暗，讓他沒有發現熱水壺裡有襪子，直到睡完午覺，起床喝了已經冷卻的開水，喝完三杯水後，他發覺倒水時熱水壺好像被什麼東西卡住，打開熱水壺後才發現，裡面竟然有一隻襪子，而且在喝水時，也沒有任何異味。

小周向飯店投訴後，飯店的工作人員指出，小周入住的飯店是「維修房」，在他入住之前，這間房間已經空置兩三天。並表示可以為小周免費升級套房。但小周希望飯店可以查明熱水壺中襪子的來源，並向他道歉，而非免費升級套房。報導中也提到，飯店負責人向媒體表示，飯店之前從未發生過類似事件，在顧客投訴後，也已向警方報案，至於詳細的案情則不便對外透露。