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男遭大貨車輾頭靠護身符奇蹟生還 連醫生都訝異

2019-07-29 20:46聯合新聞網 綜合報導

日前大陸浙江一名男子，騎電動單車遭到大貨車輾壓頭部，卻奇蹟似的生還。圖擷自梨視頻
日前大陸浙江一名男子，騎電動單車遭到大貨車輾壓頭部，卻奇蹟似的生還。圖擷自梨視頻
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大陸發生一起外賣員遭大貨車輾壓頭部，竟奇蹟生還的案件！日前一名浙江省寧波市的年輕外送員，在騎著電動單車行經大馬路時，被一輛正要轉彎的大貨車撞倒，頭部和肩部都遭到輾壓，當場昏迷不醒，但送醫後卻奇蹟似的生還，連明顯的顱內出血都沒有，讓醫生護士都感到相當驚訝。

根據《梨視頻報導，在曝光的監視器錄影帶中顯示，正當這名外送員騎著電動單車，要在路口左轉時，一輛大貨車卻剛好突然右轉，硬生生撞上這名外送員，使外送員當場倒地不起，但幸運的是，他頭頂上的藍色安全帽保護了他，讓外送員的頭部，躲過被大貨車輪胎輾壓，反而是藍色安全帽被壓到變形，幸運的逃過一劫。

對此，主治醫生表示，傷者主要受傷的部位是左側肩部的肩胛骨粉碎性骨折，和左側肩部的大片軟骨組織脫套傷，以及頭部的外傷，幸運的是，因為外送員正確配帶了安全帽，因此讓頭部被有效的保護，才會讓他就算遭到這麼大的頭部輾壓，竟然還沒有顱內出血，而且總體病情還算樂觀，目前也已無生命危險。

警方指出，是大貨車在轉彎的過程中，沒有注意到車外的情況，又剛好在轉彎時沒有控制好車速，才會導致這樣的意外發生，但詳細的車禍主因還是有待警方進一步調查。

原來是因為外送員正確的使用安全帽，才讓他逃過一劫。圖擷自梨視頻
原來是因為外送員正確的使用安全帽，才讓他逃過一劫。圖擷自梨視頻
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梨視頻車禍單車
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