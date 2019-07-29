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飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

甜聲主播是大媽… 土豪粉崩潰銷號

2019-07-29 13:02世界日報 北京29日電

蘿莉音女主播不慎露真容刷10萬元禮物男粉絲銷號 (視頻截圖)
蘿莉音女主播不慎露真容刷10萬元禮物男粉絲銷號 (視頻截圖)
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根據JSTV荔枝視頻，「喬碧蘿殿下」是一位擁有眾多粉絲的聲優女主播，直播時她用圖像擋住臉，以甜美的聲音和大家聊天，據她發布的照片，應該是位高顏值少女。

7月25日她與人直播時，平時用來遮擋臉部的圖片不見了，畫面中出現的是一位中年女士，但該主播並不知情。

事發後，花費10萬元為她刷禮物的榜單第一男粉絲註銷了賬號，而她為挽回局面，不斷發布自己化妝美顏後的視頻：「我這麼好看，又這麼可愛，那有什麼辦法呢。」

對此，網友反應，「廣場舞大媽裝嫩黃瓜」、「人傻錢多，層出不窮」、「榜一心痛了」。

主播北京

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