他總搶我約到的妹子…湖北18歲少年殺表叔傳凶案照片

2019-07-29 13:02 世界日報 北京29日電



湖北恩施男子王雨去年18歲時殺害大他一歲的表叔，原因竟是「他總是搶我網上約到的妹子」，因王雨主動投案自首、並取得受害人家屬的諒解，湖北省武漢市中級人民法院日前判處王雨犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利3年。

紅星新聞報導，王雨在報警自首前，將剛被他殺害的王斌的照片發到朋友圈上，還寫上「以後別欺負老實人，這就是下場」。論輩分，王斌是王雨的遠親表叔，實際比王雨大一歲多，他們從小在恩施土家族苗族自治州宣恩縣一個小山村長大，王雨認為，自己從小到大都被王斌欺負。

王雨的辯護律師彭湘英認為，慘案的發生，與王雨的家庭教育存在問題有關。王雨年幼喪母，以往王雨被王斌欺負時，家長認為是簡單的打鬧，沒有太在意，但是因王雨長期遭受欺壓，導致他的性格懦弱又自卑，並因此埋下仇恨的種子。

據報導，王雨初中就輟學。2018年6月，王斌在武漢一家KTV上班，他把剛滿18歲的王雨也叫了過去，工作內容是做招聘酒水營銷。

王雨供訴稱，他從小被王斌欺負，後經王斌介紹到武漢後，和王斌還有王斌的朋友住在一起，「他們會叫我做一些跑腿的事情，把我當小弟使喚，一點都不尊重我。另外就是他總是搶我在網上約到的妹子，這種事情已經有很多次了。」

案發前半個月，王雨買了一把刀，想在宿舍裡找機會把王斌殺了，但是宿舍人多，他一直沒有找到機會。10月16日，王斌在網上找了一個女孩小燕到武漢來做酒水銷售，因為沒有住的地方就住在了某賓館，當晚11時左右，他又到超市買了一把刀。

報導指出，據判決書顯示，王雨供述，10月17日，王雨在賓館看電視到晚上7時左右，看到小燕和王斌都睡著了，便拿起刀子直接刺向王斌，王斌跑到廁所，王雨推開門又向王斌刺了八、九刀。