鬧離婚 江蘇男殺妻及其6親屬

2019-07-29 13:03 世界日報 上海29日電



江蘇淮安發生重大命案:男子將妻子及其親屬6人殺死 (視頻截圖) 分享 facebook

淮安警方28日接群眾報警稱，清江浦區南苑路一居民小區內有夫妻倆鬧離婚，可能有人死亡。警力趕赴現場調查發現，李女家中有5女1男死亡、1人受傷，犯罪嫌疑人潛逃。

揚子晚報報導，案發後，省、市領導高度重視，副省長、公安廳長劉暘，淮安市市長蔡麗新前往指導案件處置工作，淮安市副市長、公安局長劉必權第一時間趕赴現場，省、市、區公安機關成立專案組，全力開展偵破工作，迅速鎖定犯罪嫌疑人王男。

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稍後警方將潛逃中的犯罪嫌疑人、24歲的王男抓獲。經王某因與21歲的李女發生婚戀糾紛，將李某及其親屬共6人殺死，並將李某的朋友孫女打傷。