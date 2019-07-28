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「美女」冒充駕訓班主任 低價學費誘上當

2019-07-28 19:12世界日報 中國新聞組／北京28日電

「美女駕校主任」公開表示，學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所...
「美女駕校主任」公開表示，學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所有駕校都可以安排。 取材自微信
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又到了暑假學車高峰期，學車就像買東西，誰都想要「物美價廉」！近日，有網友向柳州晚報微信公眾爆料稱，柳州出現一幫「美女」冒充「駕校主任」，抓住學員貪便宜的心理，以招生的名義混跡在微信群裡，更以低價的學費誘人上當，還在大庭廣眾之下「賣證」！

柳州晚報報導，這些「駕校主任」都有一個共同特點，他們都是美女頭像，並且以低價學車為由頭，在柳州的各個群裡「招生」。更不可思議的是，根據網友提供圖片顯示，在一個名為「柳州學車文盲包過」的群裡，這些「美女駕校主任」還公開表示：「學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所有駕校都可以安排！」

據報導，圖中還顯示，報名就送價值2999元國美特賣豪華淨水器一套！三年內不漲價，簽合同37天拿證，145個駕校訓練場通用！更有介紹學員拿提成的辦法。

有網友潛入這些「美女駕校主任」的群裡，發現所謂的駕校招生就是一個空殼！實際上都是套路！根據網友提供的圖片顯示，「覃主任」傳授的三個賺錢方法為：首先，需要將頭像換成美女頭像，方法一是學會圖中五張圖片上的方法；方法二是每天加3-5個群；方法三是不斷加好友發展下線。

報導指出，網友提供的圖片顯示，其駕校公司地址位於城中萬達中心寫字樓六樓，且學車還可以分期付款。但有網友反映，位於城中萬達廣場的駕校出現了問題，具體情況還待進一步核實。

根據爆料網友提供的另一張蓋有公章且署名為柳州市運通機動車駕駛員培訓的公司發出聲明表示，並無「招生辦公室」，從未委託任何機構、個人進行任何招生活動。

「美女駕校主任」公開表示，學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所...
「美女駕校主任」公開表示，學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所有駕校都可以安排。 取材自微信
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