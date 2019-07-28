「美女」冒充駕訓班主任 低價學費誘上當

2019-07-28 19:12 世界日報 中國新聞組／北京28日電



「美女駕校主任」公開表示，學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所有駕校都可以安排。 取材自微信 分享 facebook

又到了暑假學車高峰期，學車就像買東西，誰都想要「物美價廉」！近日，有網友向柳州晚報微信公眾爆料稱，柳州出現一幫「美女」冒充「駕校主任」，抓住學員貪便宜的心理，以招生的名義混跡在微信群裡，更以低價的學費誘人上當，還在大庭廣眾之下「賣證」！

柳州晚報報導，這些「駕校主任」都有一個共同特點，他們都是美女頭像，並且以低價學車為由頭，在柳州的各個群裡「招生」。更不可思議的是，根據網友提供圖片顯示，在一個名為「柳州學車文盲包過」的群裡，這些「美女駕校主任」還公開表示：「學車2380全包！買證6500全包！甚至柳州南寧桂林所有駕校都可以安排！」

據報導，圖中還顯示，報名就送價值2999元國美特賣豪華淨水器一套！三年內不漲價，簽合同37天拿證，145個駕校訓練場通用！更有介紹學員拿提成的辦法。

有網友潛入這些「美女駕校主任」的群裡，發現所謂的駕校招生就是一個空殼！實際上都是套路！根據網友提供的圖片顯示，「覃主任」傳授的三個賺錢方法為：首先，需要將頭像換成美女頭像，方法一是學會圖中五張圖片上的方法；方法二是每天加3-5個群；方法三是不斷加好友發展下線。

報導指出，網友提供的圖片顯示，其駕校公司地址位於城中萬達中心寫字樓六樓，且學車還可以分期付款。但有網友反映，位於城中萬達廣場的駕校出現了問題，具體情況還待進一步核實。