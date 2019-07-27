拆禮物了！2018年出生的小熊貓大集合

2019-07-27 15:48 世界日報 中國新聞組／北京27日電



2018年出生的大熊貓幼仔集體過生日 新華社 分享 facebook

位於四川臥龍的中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地的大熊貓幼兒園，26日為2018年出生的18隻大熊貓幼仔過了一場別開生面的集體生日。

北京晚報報導，大熊貓幼仔都將在今年6月至9月滿周歲，工作人員特意準備了精美的水果冰蛋糕，營造生日氛圍，邀請「熊貓粉絲」前來為熊貓寶寶們慶祝生日。18隻熊貓幼仔中有9隻雌性，9隻雄性。

幼仔們集體生活在熊貓幼兒園裡，正處於活潑好動的年齡階段。熊貓「奶爸奶媽」定期為18隻熊貓幼仔監測各項生長指標，獸醫定期進行體檢。