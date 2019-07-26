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上廁所見獨特L型馬桶！他心動PO網詢問 網全歪樓：當餐桌用

2019-07-26 19:42香港01 記者許端驛／報導

日前有香港網友在facebook群組求問哪裡可以買到水箱在右側的馬桶，雖然有人點了門路，但更多人重點卻放在討論這種設計有甚麼用處，笑稱右邊的水箱可以當餐桌。有專家解釋，這類馬桶相信是想減少座廁長度，不致阻到門口，但款式在香港確實少見。

一名網友在fb群組「裝修佬」發文，詢問在哪裡買一款特殊座廁。只見這個座廁的水箱不像一般看到的，放在馬桶後方或上方，而是設在右方，儼如扶手或方便放東西。

這個座廁的水箱不像一般看到的，放在馬桶後方或上方，而是設在右方，儼如扶手或方便放...
這個座廁的水箱不像一般看到的，放在馬桶後方或上方，而是設在右方，儼如扶手或方便放東西。圖擷自fb群組「裝修佬」
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有網友推測水箱不裝在後方，會減少座廁長度，以放入空間偏方型的廁所，但有人亦指即使水箱放在側面，實際節省到的空間有限，「比一般的馬桶水箱深度淺很多」。

所謂「網友創所力量和幻想會嚇你一跳」，有網友幻想實際使用時的感覺，認為大便時水箱「借力一流」、喝醉酒時又可以扶住等。亦有人指水箱放側面看起來像餐桌，「有USB叉電、抽風煙灰缸就好了」。不過，亦有人質疑水箱位置會阻到手擦屁股。

「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，從圖中所見，如果水箱放在後面，馬桶就會凸出，可能阻到門口，明顯是距離不足才將水箱放側面，因為水箱唯一用處是儲水泵出沖廁，放在哪邊都無所謂。他又解釋，一般廁所位夠寬就裝得下這種馬桶，價錢不會因L型而變得更貴，但香港一般都較難買，「因為應該無人會想買」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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