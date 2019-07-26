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逗小孩被曲解「搶小孩」 川男遭圍毆 肋骨斷、脾臟破裂

2019-07-26 11:29世界日報 北京26日電

一抱引悲劇……搶小孩？ 逗小孩？25歲男被打進ICU 兩保安涉嫌非法拘禁被拘 (...
一抱引悲劇……搶小孩？ 逗小孩？25歲男被打進ICU 兩保安涉嫌非法拘禁被拘 (取材自成都商報)
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四川成都龍泉驛區日前發生一起群毆事件，25歲張姓男子被打成重傷。目擊者稱，事發起因是張男被當作「人販子」「搶小孩」，遂遭眾人拳打腳踢。不過，張男父親解釋，兒子只是在逗小孩。令人遺憾的是，事發時區域監控全部「昂頭」拍高空拋物，兒子被打過程取證較難。目前，警方介入調查中。

成都商報報導，多段小區居民拍攝視頻顯示，小張雙手被反捆，面部朝下趴在地上，雨夜下被眾人團團圍住，視頻中多處聲音稱小張「這個搶小孩的，被打慘了。」

一抱引悲劇……搶小孩？ 逗小孩？25歲男被打進ICU 兩保安涉嫌非法拘禁被拘 (...
一抱引悲劇……搶小孩？ 逗小孩？25歲男被打進ICU 兩保安涉嫌非法拘禁被拘 (取材自成都商報)
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多位小區居民稱，當晚有人在人群中喊了聲「搶小孩」，後群情激憤，小張被打。但對於事發時誰喊出的「搶小孩」、小張如何「搶」的等信息，多位居民則說不清楚。

小區目擊保安徐書明回憶稱，當晚執勤過程中，一名30歲左右的男子抱著一個一歲左右的小孩到崗亭前，請求幫忙臨時抱看一下小孩，「男子說他（小張）要爭娃娃，他要去整他」。男子隨後和小張一度發生抓扯。

在該男抱著孩子回到小區不久，這時「一個爺爺背著孫娃子出來，那個小伙子（小張）又跟著攆了過去…，就伸手抱那個娃娃。一旁的婆婆就用傘把子打他，但他又不鬆手。」

看到此情況，徐書明和另一名保安何在軍也跑過去，隨後報警。

徐書明稱，現場逐漸圍很多人，僵持一段時間後，「小伙子就想跑，不知道是哪個人把他拉了回來，摔倒在地上。」

小張家人表示，小張平時就喜歡小孩子，事發時應該是在「逗小孩」，不可能發生「搶小孩」的情況。認為不管有沒有搶小孩，都應該先控制住，等警方調查再說，而不是直接拳打腳踢。

據報導，事發現場共有兩個監控攝像頭，但攝像頭的方向均被調向了上方，盯防高空墜物。因此，小張當晚舉動如何、毆打如何發生，現場監控並未記錄下來。

一份醫院出具的病情診斷書顯示，當晚小張被送醫後，醫院診斷其有外傷性脾破裂，盆腔積血，左側7、9肋骨骨折，另有精神分裂症。小張父親張天銀稱，兒子脾臟被摘除，一度住進了重症監護室(ICU)。

小張已出院回家休養。而兩名當晚參與現場處置、捆綁小張的保安何在軍及鄒全有涉嫌「非法拘禁罪」被警方刑事拘留。

小張事後表示，事發當晚以為抱小孩的是「人販子」，「小孩眼神有求助就去抱了一下」，沒想到就被打了。

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