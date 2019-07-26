復旦女博士劈4男？為她拋家棄子淪「小四」 男醫服藥自殺

2019-07-26 11:30 世界日報 北京26日電



網傳復旦女博士劈腿拋家棄子 男醫生服安眠藥自殺 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

近日，網上一條消息傳得沸沸揚揚，復旦大學附屬中山醫院陸姓醫師為了和復旦大學女博士李女在一起拋家棄子。在他給李女買房、買車、還送上5篇SCI高質量醫學文章後，竟發現自己原來是李女的備胎，淪落小四地位。受不了打擊的陸男服30顆安眠藥自殺，被搶救回一命。

紅星新聞報導，32歲的陸男是復旦大學附屬中山醫院內分泌科研究員，兼任中華醫學會糖尿病學分會青年委員。李女則是復旦大學附屬中山醫院2017級博士研究生，兩人有過師生情誼。

陸男已婚有孩子了，但他為了與李女交往而離婚。離婚後卻發現李女同時與4男子交往。網傳一人是博士院長的學生，另一人是副院長的學生，還有一位不知名的對象。

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報導指出，陸男在網上的留言寫著，「我曾得罪全世界，我為你傾盡所有…，從碩士論文到講課ppt，到每一個SCI文章，全是我一字一字碼出來的」，陸男並寫到他送了李女房、車、衣服、包包、首飾等禮物，但最後卻得來李女一句「結束了，不愛了」。「內心崩塌」的陸男最後留下告別書，說遇上了「無可抗拒的事情」只能選擇飲藥自殺。

此事在網上引發熱議，李女的照片也被曝光，她的同學指出，李女個性很討人喜歡、很活潑，網友稱「果然是靠實力取得高分SCI」。復旦大學附屬中山醫院宣傳科的工作人員表示，已注意到網傳消息，正在核查中。當事人李女對此則不願回應。