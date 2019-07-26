親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

吳宗憲月薪7萬多竟刷600多萬！銀行刷卡額度潛規則曝光

5、6月統一發票千萬得在這！麥當勞貼紅彩尋千萬得主

復旦女博士劈4男？為她拋家棄子淪「小四」 男醫服藥自殺

2019-07-26 11:30世界日報 北京26日電

網傳復旦女博士劈腿拋家棄子 男醫生服安眠藥自殺 (取材自紅星新聞)
網傳復旦女博士劈腿拋家棄子 男醫生服安眠藥自殺 (取材自紅星新聞)
分享

近日，網上一條消息傳得沸沸揚揚，復旦大學附屬中山醫院陸姓醫師為了和復旦大學女博士李女在一起拋家棄子。在他給李女買房、買車、還送上5篇SCI高質量醫學文章後，竟發現自己原來是李女的備胎，淪落小四地位。受不了打擊的陸男服30顆安眠藥自殺，被搶救回一命。

紅星新聞報導，32歲的陸男是復旦大學附屬中山醫院內分泌科研究員，兼任中華醫學會糖尿病學分會青年委員。李女則是復旦大學附屬中山醫院2017級博士研究生，兩人有過師生情誼。

陸男已婚有孩子了，但他為了與李女交往而離婚。離婚後卻發現李女同時與4男子交往。網傳一人是博士院長的學生，另一人是副院長的學生，還有一位不知名的對象。

(取材自紅星新聞)
(取材自紅星新聞)
分享

報導指出，陸男在網上的留言寫著，「我曾得罪全世界，我為你傾盡所有…，從碩士論文到講課ppt，到每一個SCI文章，全是我一字一字碼出來的」，陸男並寫到他送了李女房、車、衣服、包包、首飾等禮物，但最後卻得來李女一句「結束了，不愛了」。「內心崩塌」的陸男最後留下告別書，說遇上了「無可抗拒的事情」只能選擇飲藥自殺。

此事在網上引發熱議，李女的照片也被曝光，她的同學指出，李女個性很討人喜歡、很活潑，網友稱「果然是靠實力取得高分SCI」。復旦大學附屬中山醫院宣傳科的工作人員表示，已注意到網傳消息，正在核查中。當事人李女對此則不願回應。

復旦大學離婚北京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

逗小孩被曲解「搶小孩」 川男遭圍毆 肋骨斷、脾臟破裂

2019-07-26 11:29

長壽村人瑞之謎解開了！水與空氣有玄機 能療養慢性病

2019-07-26 10:00

大媽拿假鈔購物被識破 急塞嘴裡吞肚滅證據

2019-07-25 22:03

印傭疑乳腺炎竟掀衣拍照傳給丈夫 網直指：有問題！

2019-07-25 20:39

衣櫃發出「怪異聲響」消防隊找出15公斤巨型巢穴

2019-07-25 20:14

直播主拚流量生吞壁虎蜈蚣慘死 懷孕女友哭斷腸

2019-07-25 17:40

記恨當年相親失敗 12年後男子竟拿刀殺害母子倆

2019-07-25 17:03

陸大媽雙腳絞進扶手電梯 左腳小腿以下當場夾斷

2019-07-25 13:12

喝可樂「炸肺」而死？男運動後喝幾口倒地猝死

2019-07-24 18:58

27歲女子風景區遇害 被殺前留神秘數字「26824444」

2019-07-24 16:11

網紅正妹海邊消暑蹦「北半球雪乳」 萬名網友暴動了

2019-07-23 22:46

爬滿螞蟻「死知了」還撿回家炸來吃 一家三口全中毒

2019-07-23 20:34

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50

3公尺眼鏡王蛇吞60隻雞 村民：從來沒見過這麼大的

2019-07-23 18:08

過戶亡兄手機號竟要死者到場 網友：來了敢辦嗎？

2019-07-23 16:13

老婦病危家屬求助4次 醫生竟回「照完相再去」

2019-07-23 14:37

冷血將活烏龜做成動物吊飾 攤販騙能活三個月

2019-07-23 11:23

男網戀4年匯給對方77萬元 上門見「女友」竟然是阿婆

2019-07-22 19:57

13歲少年無師自通夜闖機場偷開飛機 獲飛行專家讚許

2019-07-22 16:54

影／他在7.56公尺長衛生紙上 4天畫出水滸108將

2019-07-22 16:19

男童喊「脖子疼」 體內竟藏有5公分縫衣針

2019-07-22 15:12

磨壞2雙手套 山西殘疾男倒立11小時爬8000階 登頂泰山

2019-07-21 15:19

失散18年 湖北65歲翁刷公安局視頻 找到妻子

2019-07-21 15:18
看更多

熱門文章

長壽村人瑞之謎解開了！水與空氣有玄機 能療養慢性病

2019-07-26 10:00

直播主拚流量生吞壁虎蜈蚣慘死 懷孕女友哭斷腸

2019-07-25 17:40

衣櫃發出「怪異聲響」消防隊找出15公斤巨型巢穴

2019-07-25 20:14

印傭疑乳腺炎竟掀衣拍照傳給丈夫 網直指：有問題！

2019-07-25 20:39

解放軍作戰旅殲20首曝光 部署對日台的東部戰區

2019-07-25 13:27

小龍蝦催生剝殼師、燒蝦師 一天剝200隻月入4.5萬

2019-07-25 20:40

不滿特首漠視民意 200香港公務員不排除罷工

2019-07-25 15:15

美艦通過台灣海峽 陸全程掌握並向美表達關切

2019-07-25 15:52

台企聯會長李政宏：強烈反對「中共代理人」修法

2019-07-25 18:06

大媽拿假鈔購物被識破 急塞嘴裡吞肚滅證據

2019-07-25 22:03

香港荃灣炸藥案1嫌意圖逃到台灣 在機場被警拘捕

2019-07-25 15:26

港警：「光復元朗」遊行有高風險 禁止遊行

2019-07-25 22:28

陸大媽雙腳絞進扶手電梯 左腳小腿以下當場夾斷

2019-07-25 13:12

聯邦快遞「誤投」華為包裹？陸批不符事實 還扣逾百件

2019-07-26 09:20

記恨當年相親失敗 12年後男子竟拿刀殺害母子倆

2019-07-25 17:03

平頭哥發布首顆晶片玄鐵910 可用於5G和AI等領域

2019-07-25 14:54

港公務員連署挺反送中 醞釀罷工

2019-07-26 00:05

元朗遊行遭否決 申請人：自己一人照常遊行

2019-07-25 18:13

陸軍用品網店 禁售示威抗爭用物資給香港網民

2019-07-25 21:57

港媒：出動解放軍 未必止香港亂局

2019-07-25 13:05

被川普叫「邪惡王子」 任正非：你看我像不像魔王？

2019-07-26 10:30

陸國防部關注香港問題 港府：有能力處理 毋須解放軍協助

2019-07-25 13:06

「光復元朗」明遊行 遭港警禁止

2019-07-26 00:05

反送中發起728上環遊行 香港中聯辦漏夜設「水馬陣」

2019-07-26 10:14

台企聯會長：反對「中共代理人」修法

2019-07-26 00:05

抗議港鐵無作為 香港網友「堵」30列車

2019-07-25 13:05

太頑皮要管教？ 狠母街頭腳踹女童腹部遭PO網

2019-07-25 19:59

香港掀全民頭盔運動 女店員響應引發熱傳

2019-07-25 16:48

洪水退去才敢大聲 中國證實長江險情達13天

2019-07-25 18:52

CRM軟體龍頭Salesforce攜手阿里 衝刺大陸業務

2019-07-25 18:07

中美經貿磋商30、31日上海舉行

2019-07-25 15:54

新一輪貿談30日登場 聚焦買農產與放鬆華為禁令

2019-07-25 18:13

元朗暴力 400香港公僕譴責警隊

2019-07-25 13:02

陸官方：外資撤出規模不大 中低端為主

2019-07-26 01:51

港打工仔搭地鐵 戴頭盔貼字條「不要打我」

2019-07-25 13:06

聯邦快遞又被爆 滯留逾百件華為入境大陸的快遞

2019-07-26 10:53

四川資陽／川劇變臉最快2秒變3臉 最難的是「回臉」

2019-07-25 15:01

廈門中歐班列載運 印尼貨銷德國

2019-07-26 01:51

避周末遊行衝突 港鐵元朗站設心戰室

2019-07-25 13:07

香港警方堅拒元朗遊行 網友：可改辦李鵬追悼會

2019-07-25 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top