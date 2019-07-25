大媽拿假鈔購物被識破 急塞嘴裡吞肚滅證據

2019-07-25 22:03 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名大媽拿著百元人民幣假鈔去消費，被店員抓包後急忙將假鈔往嘴裡塞吞下肚，讓店員看傻了眼。 圖／翻攝自《梨視頻》 分享 facebook 大陸日前有位大媽拿著百元人民幣假鈔去購物，店員摸到鈔票時感覺不對勁，認為這張鈔票應該是假的，沒想到這名大媽被識破後，竟然將假鈔往嘴裡塞，然後吞下肚湮滅證據，不過這些過程都被店裡的監視器全程拍了下來，網友看了也痛批「什麼人都有」。

據《梨視頻》報導，7月20日在江蘇南通有一名大媽到水果行買水果，她一進門就拿了一顆瓜到櫃台結帳，並問多少錢，店員告知這顆瓜要8.8元人民幣（約新台幣40元），大媽表示沒有零錢，於是掏了張百元鈔給對方，但店員摸到鈔票感覺怪怪的，直覺拿到了假鈔。

店員表示這張鈔票的紋路摸得出來，而且會割手，不像真鈔會滑滑的，因此認為這是假鈔，趕緊通知老闆。老闆得知有人拿假鈔來消費，趕緊將這名大媽攔下，店員也上前幫忙阻擋，沒想到大媽竟然將店員手中的假鈔搶了回去，然後往嘴裡塞再吞下肚，這個舉動讓店員看傻了眼。

這名大媽銷毀物證後還裝作一副無辜樣子，老闆趕緊打電話報警，大媽見狀還氣憤的嗆店家「叫警察做什麼啊？」店員痛罵有手有腳的為什麼要做這種事！影片PO上網後，網友批「慣犯，應對有方，建議拉去醫院催吐，尋找證據」、「職業花假錢的。估計剛做出來假錢先試水，沒想到被識破」、「這不僅僅是騙人的問題，是不是有假鈔的產業鏈問題，應該叫警察」。