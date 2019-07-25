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印傭疑乳腺炎竟掀衣拍照傳給丈夫 網直指：有問題！

2019-07-25 20:39香港01 記者卓柏安／報導

不少香港家庭都聘請外傭幫忙分擔家務，惟不時傳出僱主與外傭之間有相處問題。圖／擷自...
不少香港家庭都聘請外傭幫忙分擔家務，惟不時傳出僱主與外傭之間有相處問題。圖／擷自香港01資料照
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香港不少雙職夫婦都要聘請外傭照顧家居。有女僱主在網路上求教，指印傭曾患乳腺炎，近日稱疼痛復發，但卻拒絕去看醫生，當男僱主問及其情況時，卻做出掀衣拍照傳照片的行為還傻笑應對，令女僱主不知該如何是好。網友一面倒直指印傭有問題，認為她要早作防備。

有女僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示，家中的印傭姐姐曾患乳腺炎，之前到醫院抽膿，但近日稱疼痛復發，連中介也打電話給她說姐姐不舒服，但當女僱主叫對方入院時，該名印傭姐姐卻「扭扭擰擰」，不肯去看醫生，隨後因女僱主有事要忙，遂叫丈夫找奶奶到家幫忙。

女僱主指稱，其丈夫再問印傭姐姐是否要去醫院時，不料對方竟「掀開衣服，直接拍照傳給我老公」，她直指有為此事責怪姐姐，但對方卻只傻笑回應。女僱主指曾提出為印傭姐姐推胸，姐姐卻以怕醜拒絕，女僱主表示平日事忙，印傭姐姐工作也很正常，現在卻不知該如何是好，急問網友的意見。

對於女僱主的困擾，不少網友都認為不宜輕視，不少人都覺得這名印傭姐姐行為大有問題，有人叫女僱主直接叫救護車送她就醫，有人陰謀論直指「印傭姐姐可能想爬上來做太太，妳要自己小心留意」。不少人都覺得這個印傭姐姐有很大的問題，建議既然有疑慮，應先讓對方醫好病，再考慮是否換人以求心安。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

香港
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