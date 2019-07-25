直播主拚流量生吞壁虎蜈蚣慘死 懷孕女友哭斷腸

2019-07-25 17:40 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸一名直播主，因在直播時生吞壁虎、蜈蚣等生物，導致窒息而死。圖擷自 新安晚報 分享 facebook

現今直播主當道，只要一台手機，按下直播鍵，瞬間就能成為上萬人關注的焦點，甚至還能月入百萬。但日前大陸安徽省合肥市的一名直播主，為吸引粉絲關注，竟不顧生命危險，在直播時生吞壁虎、蜈蚣等昆蟲。不料，20日被女友發現死在直播工作台上，讓懷孕即將臨盆的女友悲痛萬分。

根據大陸《新安晚報》報導，35歲的直播主孫俊（化名），在直播平台上約有1.5萬名粉絲，平時就是靠直播時粉絲「刷禮物」來賺取收入。當時女友最先發現異常，因為打電話一直找不到人，直到女友前往孫俊的住處，請房東開門查看，才赫然發現孫俊趴在直播平台上，一動也不動，女友也立刻通知警方，送醫後被院方證實已經死亡。

原來，孫俊平時就以吃獵奇食物來吸引粉絲關注，直播時只要轉盤指向甚麼物品，孫俊便要吃下或喝下該物，在最近一次直播時，他吃了壁虎和蜈蚣，甚至還喝酒，當時直播期間的觀眾紛紛要他注意安全，但他仍不聽勸說，依然將這些生物吃下肚，因此有不少網友批評他「為錢不要命」。但孫俊的父親卻透露，孫俊是個孝順長輩的孩子，平時也都會寄錢回家，可能是因為女友懷孕就快生了，才會做出這樣的行為，釀成悲劇。

對此，警方表示「當我們看到遺體時，他整個臉呈現紫黑色，指甲也已完全黑掉。」並說明，孫俊是因為在直播時喝酒，又吃了壁虎、蜈蚣之類的生物，才會因此卡住了氣管，導致「缺氧窒息」死亡，但具體死因還需再進一步鑑定。目前，孫俊在直播平台上的內容，大多已被刪除。他的律師認為，直播平台也應對此事負責，但到目前為止，該直播平台還是尚未做出回應。