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記恨當年相親失敗 12年後男子竟拿刀殺害母子倆

2019-07-25 17:03世界日報 中國新聞組／北京25日電

男子因記恨當年相親失敗，竟在12年後拿刀殺害當時的對象與其女兒。圖取自／紅星新聞
男子因記恨當年相親失敗，竟在12年後拿刀殺害當時的對象與其女兒。圖取自／紅星新聞
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2019年大年初四，甘肅天水一名女子王金霞與7歲兒子在家中被殺，兇手竟是王金霞12年前的相親對象保平。警方抓到某時，他已經自殘，並承認帶了三把凶器來殺害王金霞和兒子。

重慶晨報報導，王金霞的父親表示，12年前同村鄰居介紹保平與王金霞相親，那次相親並未成功。但此後的12年裡，保平對王金霞展開了瘋狂的跟、騷擾和威脅，並最終犯下了這起慘案。

王金霞的丈夫楊建船回憶，戀愛期間，王金霞曾向自己傾訴，有過一次失敗的相親經歷，相親對象在遭到拒絕後，隔三差五對自己進行騷擾和威脅，「妻子說起這件事時，表現得很害怕，我們總以為，等我倆結了婚，這個騷擾者就會識趣離開」。

沒想到兩人2018年底結婚，緊接著一兒一女出世，保平的騷擾變得更強烈。2010年，保平持刀進入王金霞父母家，揚言要「殺你全家」。2011年，保平開車載著約20L汽油來到王金霞父母家門口，揚言要放火燒了王家，被及時趕到的村民制止。2015年，王金霞母親帶著4歲的孫女趕集，被持刀尾隨的保平堵在當地一所小學附近欲行凶，被路人及時解救。

王家人一再報警，結果只是做了筆錄，沒有對保平做出任何處罰或追究刑事責任。妻兒慘死後，楊建船誓要為他們的死討一個說法，認為正是多年來警方的怠忽職守造成了無法挽回的局面。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

相親結婚
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