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27歲女子風景區遇害 被殺前留神秘數字「26824444」

2019-07-24 16:11聯合新聞網 綜合報導

中國陝西華陰市的華山風景區近日發生一起離奇命案，來自深圳的27歲女子遇害。圖...
中國陝西華陰市的華山風景區近日發生一起離奇命案，來自深圳的27歲女子遇害。圖擷自／百度百科
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中國陝西華陰市的華山風景區近日發生一起離奇命案，來自深圳的27歲女子在16日隻身前往當地旅遊，當天晚上女子在朋友圈發出一串神秘數字「26824444」後失蹤，直到19日才由警方連絡家屬、帶來噩耗，原來該名女子已經遇害。

《南方都市報》報導，遇害女子因為工作壓力大，在辭職後一人前往華山遊玩、放鬆心情，16日上午7點從廣州南站搭乘高鐵至華山北站，約下午3點左右到達，此時她還曾向男友報備已平安抵達，而且也已經預訂17日晚間8點從華山北站開往西安的高鐵票。

從男友提供的對話訊息可知，女子到達預定的民宿後，還曾通過微信視頻與其聯絡，並且在下午5點多發送個人的位置資訊以及景區的風景影片。直到晚間9點35分，女友在朋友圈稱「手機掉溝里(裡)了，幸好有幾個好心人幫忙。明天修復」，並發送一張僅寫有數字「26824444」的配圖，自此之後女子的家屬與男友就無法再聯繫上她，而且他們都表示，「不清楚這串數字的含義」也感到很困惑。

起初女子的家屬認為，無法打通她的電話是由於手機故障還未修好，沒想到卻在19日由女子男友接獲華陰警方通知，由於女子整整2天未回下榻民宿，民宿老闆察覺有異報警，隨後警方在外地抓獲案件嫌疑人，並且在該名嫌疑人的指引下，發現了女友的屍體。

20日時，女子男友與家屬已經前往華山了解情況，警方表示，嫌疑人正在押解途中，案件仍需進一步調查。直至目前為止，數字串「26824444」的意義尚未被破解，也因此在網路上造成不少揣測與轟動。

左圖為女子預定的高鐵票；右圖為女子失蹤前與家屬的對話紀錄。圖擷自／南方都市報
左圖為女子預定的高鐵票；右圖為女子失蹤前與家屬的對話紀錄。圖擷自／南方都市報
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女子在朋友圈發出一串神秘數字「26824444」後失蹤，在19日由警方證實遇害。...
女子在朋友圈發出一串神秘數字「26824444」後失蹤，在19日由警方證實遇害。圖擷自／南方都市報
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命案深圳
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