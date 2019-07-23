正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50 聯合新聞網 綜合報導



許多條件好的單身者在擇偶時，不外乎希望另一半無論外貌、學歷等條件，都不要跟自己差太多，這樣才有望成為郎才女貌的一對。然而日前有一名畢業自明星大學的正妹碩士生，雖然頂著高學歷光環，長相甜美又身材纖細，但卻相親了60次都以失敗收場。經媒體訪問曝光後，才發現她設下的擇偶條件不僅與一般人不同，還相當奇葩，怪不得可以連續打趴60名男子，也有許多網友向這名正妹呼求報名相親。

據《梨視頻》報導，這名陳姓正妹來自大陸福建，今年30歲。從廈門大學取得碩士學位後，即自行創業當品牌代理商。她平常忙於工作無暇戀愛，讓家中長輩相當心急，因而時常主動幫她介紹對象，也鼓勵她去相親，無奈始終都沒找到心儀的另一半。原來陳小姐希望男伴不僅要有涵養，還得胖到有大肚腩，就如同音樂人高曉松一樣。

陳小姐受訪提到，自己很欣賞高曉松的學識與涵養，「就是臉部需要做一下拉提」。她也豁達表示，感情的事一切隨緣，有找到心儀對象最好，若沒有也罷。訪問影片曝光後，引起網友巨大回響，紛紛跳出來表示自己條件相符，還說「我是你第62位相親男生，我的愛情宣言是我希望不再有第63位」。由於陳姓正妹頂著一頭及肩中長髮，皮膚白皙，光滑亮白的鵝蛋臉配上一雙深邃大眼，網友除了在她的微博底下留言表示要排隊報名相親外，也稱讚她長相神似藝人林依晨。

30歲的陳小姐頂著高學歷光環，卻連續相親60次都失敗。 圖／翻攝自陳小姐微博 分享 facebook

陳小姐受訪表示，自己喜歡胖的男生。 圖／翻攝自梨視頻 分享 facebook

陳小姐受訪表示，自己喜歡胖的男生。 圖／翻攝自梨視頻 分享 facebook

有網友留言表示，陳小姐的外貌神似藝人林依晨。 圖／翻攝自陳小姐微博 分享 facebook