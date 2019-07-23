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過戶亡兄手機號竟要死者到場 網友：來了敢辦嗎？

2019-07-23 16:13世界日報 中國新聞組／北京23日電

江蘇南京一名男子黃有年，今年3月相依為命的哥哥去世，因家中大小業務包括自己低保都預存著哥哥手機號，他就帶著哥哥死亡證明去移動營業廳辦理號碼過戶，但屢被以「需雙方本人到場」為由拒絕。黃有年無奈問：人死能復生嗎？網友也批：本人到場了你們敢辦理嗎？

梨視頻報導，為了手機號碼過戶，黃有年來到電信公司營業廳，向營業員說明自己的來意，「我哥哥去世了，但是開戶人卡（手機號）的姓名是我哥哥的，我現在想過戶」。

工作人員直截了當地告訴他：「過不了。」黃有年不甘心地問營業員說：「為什麼呀？怎麼又過不了？」營業員說：「過戶需要雙方本人到場，死亡證明是過不了戶的。」

黃有年告訴營業員說，關於手機號過戶的事情，客服告訴他是可以過的。但營業員仍然堅持自己的觀點，再次向黃有年說，過戶必須要雙方本人持本人的身份證。黃有年很無奈：死人能復生嗎？

對於營業員的處理，有網友表示，「那還不好辦啊！抱著骨灰，給辦事員送家裡去」、「這營業廳是不是該砸了？」、「死亡證明也不能證明嗎？」也有網友挺營業員，「死亡證明只能證明一個人掛了，怎麼證明掛的那個人是你哥？」、「營業廳沒錯呀，憑什麼哥哥的手機號能過戶給弟弟？現在手機號綁了很多銀行帳號，過戶當然要謹慎，兄弟反目的見多了，弟弟未必是哥哥遺產的繼承人」。

南京一名男子，今年3月相依為命的哥哥去世，因家中大小業務包括自己低保都預存著哥哥...
南京一名男子，今年3月相依為命的哥哥去世，因家中大小業務包括自己低保都預存著哥哥手機號，他帶著哥哥死亡證明去移動營業廳辦理號碼過戶，但屢被以「需雙方本人到場」為由拒絕。示意圖／ingimage
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