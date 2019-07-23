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老婦病危家屬求助4次 醫生竟回「照完相再去」

2019-07-23 14:37聯合新聞網 綜合報導

主治醫生在患者病危時拍團體照，使患者延誤治療時間而喪命。圖取自／新浪新聞
主治醫生在患者病危時拍團體照，使患者延誤治療時間而喪命。圖取自／新浪新聞
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在中國大陸山西有名老婦，因為牙疼及乾嘔到文水縣人民醫院就醫，經檢查後老婦被送到心臟內科重症病房，剛抽完血醫生就發了病危通知書，家屬著急得找主治醫師，豈料這時所有醫護人員都到外面拍宣傳照，錯過了最佳搶救時間，事件發生後，醫院將該名醫生停職，等待委員會的調查結果。

根據《澎湃新聞》報導，本月14日晚上9時左右，在中國大陸山西文水縣有名老婦，因為牙疼引起乾嘔被送到當地醫院治療，經檢查後老婦被送到心臟內科的重症病房，醫護人員先幫老婦抽血，並發出病危通知書，家屬著急得找主治醫生，主治醫生表示先幫老婦做電腦斷層掃描。

在等待電腦掃描的過程中，家屬看見心臟內科所有醫護人員都離開工作崗位，到外面拍團體照，此時，老婦突然感到不適，家屬立刻去找主治醫師，醫師回覆「你等等」，第二次求救也是換來等的答覆。

直到第三次求救，家屬到主治醫生旁邊告知老婦病況真的很嚴重，主治醫生竟然回「你等等行不行，照完相給你看不行阿」，在旁的護理師也勸主治醫生先去看老婦，但另名女醫生笑著說「急什麼啊？咱們照完這張相再去看不行嗎？咱們先照吧！」

家屬聽到這番言論當場怒罵，此時主治醫師及心臟內科主任才走向病房並幫老婦做心肺復甦，但是老婦仍不治身亡，家屬表示「我們已經4次叫過你（主治醫生）了，大概耽誤20多分鐘」，而這20分鐘是否直接造成悲劇發生還有待釐清，不過醫院已經將主治醫生及心臟內科主任停職，等待調查檢果出爐再做處分。

家屬向媒體告發醫生惡行，並表示已經向醫生求助4次了。圖取自／看看新聞
家屬向媒體告發醫生惡行，並表示已經向醫生求助4次了。圖取自／看看新聞
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醫師心臟病
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