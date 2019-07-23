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冷血將活烏龜做成動物吊飾 攤販騙能活三個月

2019-07-23 11:23聯合新聞網 綜合報導

仔細一看塑膠袋裡裝的是一隻隻活生生的小動物。圖擷自天天快報
仔細一看塑膠袋裡裝的是一隻隻活生生的小動物。圖擷自天天快報
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到外地旅遊都想買紀念品留念，但如果是這種吊飾你買單嗎？2010年，小學生風靡的玩具是將活魚、烏龜裝進塑膠袋密封的吊飾，當時攤商的行為引起動物保育人士撻伐，造成軒然大波，近日，活體動物吊飾又在中國大陸北京的觀光地區盛行，礙於中國大陸法令只保護野生動物，動保協會只能呼籲觀光客抵制該商品，讓攤商無利可圖。

綜合陸媒報導，「活體動物鑰匙圈」成為在北京觀光景點伴手禮，從照片中看到一個個裝著不同液體顏色、不同動物的塑膠袋攤在桌上賣給觀光客，活的魚及烏龜在狹小空間裡不斷掙扎，攤販稱塑膠袋裡的液體是「營養液」，烏龜在裡面可以活兩三個月，一個售價為人民幣7元（約新台幣35元），且銷售量驚人，每小時能賣上百個。

而新京報記者實際聯絡到批發商，發現事情不單純，批發商表示這種吊飾的批發價為人民幣2.5元（約新台幣10元），在塑膠袋裡的烏龜只能活兩至三天，批發商對於攤販說的「營養液」並不知情。

雖然攤販解釋，可以將密閉的塑膠袋剪開，將小動物放出來餵養，不過這種行為被網友直批殘忍，「好可憐的小動物，要這樣看牠生命消逝」、「坐這種吊飾的人真是變態」、「沒有上過生命教育」、「無法理解怎麼會有人想買這種東西」，動保人士只能呼籲民眾能用同理心對待小動物，無法對攤商開罰。

網友對於利用小動物獲利的行為感到不可思議。圖擷自微博
網友對於利用小動物獲利的行為感到不可思議。圖擷自微博
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