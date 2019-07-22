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男網戀4年匯給對方77萬元 上門見「女友」竟然是阿婆

2019-07-22 19:57香港01 記者崔德興／報導

北京一名男子玩網路遊戲陷入網戀，匯給對方77萬元台幣後，才發現「女友」變阿婆。 ...
北京一名男子玩網路遊戲陷入網戀，匯給對方77萬元台幣後，才發現「女友」變阿婆。 美聯社
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北京一名男子，網戀4年向對方匯款17萬（人民幣，下同。約77萬新台幣），但上門走到「女友」的地址，只有一名阿婆居住，方發現自己陷網上情緣受騙。

2015年6月，家住北京的小王（化名，下同）透過網絡遊戲認識一名姓馬的女子。兩人情趣相投，很快確立了戀愛關係。但是，由於工作等原因，二人一直未見面。

馬女平日對小王噓寒問暖，十分關心，二人感情隨之升温。交往約一年，馬女説家中有事，急需用錢，想讓小王匯款2000元人民幣（約新台幣9000元）周轉。小王沒有半點含糊，通過微信把錢轉帳給她。之後，馬女又以投資理財、代購貨物、打官司等各種理由向小王要錢。小王陸續給馬某匯錢50餘次，金額高達17萬餘元。

交往過程中，小王一直想約對方視像通話和見面，但馬女均以各種理由拒絕。2018年夏天，馬女編造一個天津地址約小王見面。小王滿心歡喜地坐車過去，但是見面的卻是一位阿婆，又説從未聽説過有姓馬的女子在此居住。小王很生氣，感覺自己不知所措，懷疑被騙。

疑犯被刑事拘留

時至今年6月，小王到派出所報案，表示懷疑受騙。警方之後確定，這是一宗典型的網絡交友詐騙，並迅速開展案件偵查工作，得知馬女的真實身份，其實是一名吳姓人士。

7月12日，警方在天津市寶坻區某商場珠寶店將疑犯吳某某拘捕，並將其押解回京。經審查，吳某某對以網絡交友為名詐騙17萬餘元的犯罪事實供認不諱，已因涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留，現此案正在進一步審理中。

延伸閱讀：

【自投羅網】詐騙通緝犯錢包被盜　報案後遭警方拘捕

19詐騙嫌犯被捕：冒充「高富帥」網上騙女子　獲緬甸地方武裝保護

文章授權轉載自《香港01》

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