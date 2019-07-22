影／他在7.56公尺長衛生紙上 4天畫出水滸108將

2019-07-22 16:19 世界日報 中國新聞組／北京22日電



近日，一幅畫在衛生紙上、全長7.56米的水滸108將走紅網路，作者是大學剛畢業的瀋陽小伙韓旭。韓旭自認作品畫工比較粗糙，比不上專業人士，但視頻發布後，「沒有想到會有這麼多人點讚」。

北京青年報報導，韓旭大學本科學的是食品專業，但比較喜歡畫畫，「在學校的時候，會在書本上畫一些小動物甚麼的。」韓旭說，畫水滸108將靈感來自98版電視劇《水滸傳》結尾，「就是一長幅英雄畫」。

韓旭說，「因為家裡只有一個筆記本和幾本所學專業的書，沒有其他專門畫畫用的紙，所以就想到在衛生紙上畫。」另外，他也認為在衛生紙上畫，作品可以連貫地呈現，「這樣，畫面的呈現感就會和98版電視劇《水滸傳》的片尾曲畫面一樣。」

據韓旭介紹，這幅畫全長7.56米，耗時4天完成。韓旭說，因為衛生紙比較薄，所以畫起來也比較困難，「如果用力過大將紙扯壞，就必須再找另外一捲紙，從頭再來。」為了避免錯誤的發生，必須一氣呵成，不能塗抹。

報導指出，韓旭的水滸108將，一個人物平均耗時5到8分鐘，但「人物的難易程度不一樣，時間長短也不一樣」。韓旭回憶，最難畫的人物是「一丈青」扈三娘。在他看來，男人「五大三粗」相對好畫，但畫《水滸傳》裡的女性形象，既要展示女人的柔美，又要展示女性的霸氣，要格外注意線條。

「我在2016年的時候，就在衛生紙上畫過水滸人物，但只畫了30多位。」韓旭說，當時也上傳了視頻到網上，但是點擊量沒有現在多。對於以後是否還會繼續以這種方式畫畫，韓旭說，以後還會嘗試在衛生紙上畫《西遊記》或《三國演義》。

視頻走紅後，有網友調侃「是不是沒有找到工作才在家畫畫。」對此，韓旭表示，現在互聯網行業發達，目前暫時沒有找工作的想法，「主要是想通過互聯網來積攢經驗，為自己以後的創業做準備。」