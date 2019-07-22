親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

13歲少年無師自通夜闖機場偷開飛機 獲飛行專家讚許

2019-07-22 16:54聯合新聞網 綜合報導

13歲少年偷開飛機。圖擷自騰訊新聞
13歲少年偷開飛機。圖擷自騰訊新聞
分享

日前，浙江湖州警方接到一則通報，稱太湖邊的兩架水上飛機，竟然自己移位了！甚至其中一架撞上一旁的欄杆。警方查看監視器才發現，一名身材瘦小的小朋友趁著半夜沒人，偷闖機場一連偷開2架水上飛機。

根據《騰訊新聞》報導，半夜一個身材瘦小的身影，偷偷摸摸地鑽進駕駛座，由於不懂怎麼操作，飛機滑行一小段距離後，撞上停車場的防護欄，不死心的他，隨後又拖出第二架飛機，這次成功停在停車場的空地上，並滑行了幾圈。

機場的工作人員向警方表示，對嫌疑人有點印象，警方透過監視器畫面，看到嫌疑人騎著褐色電動車到機場，便依照電動車行跡一路追蹤，最後發現嫌疑人是年僅13歲的少年，因白天曾到機場看工作人員組裝飛機，少年看著看著竟覺得自己學會了，曾偷偷溜進機場偷開飛機。

因少年未滿14歲，偷開飛機造成飛機部分零件損失和GPS系統遺失，所幸GPS有找回並完好無損壞，故警方責令監護人對少年嚴加看管，飛機的其他零件損失，監護人最後賠償2000元人民幣（約新台幣9000元）。

上海飛機營運基地總監賀先生表示少年很聰明，「男孩在沒有人教他的情況下，純粹靠觀察就學會把飛機開起來，真是不得了！很有潛質！」，並希望少年之後到飛行基地正式培訓，「合理」、「合法」、「正規」學習駕駛飛機。

機場停車場
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／他在7.56公尺長衛生紙上 4天畫出水滸108將

2019-07-22 16:19

男童喊「脖子疼」 體內竟藏有5公分縫衣針

2019-07-22 15:12

磨壞2雙手套 山西殘疾男倒立11小時爬8000階 登頂泰山

2019-07-21 15:19

失散18年 湖北65歲翁刷公安局視頻 找到妻子

2019-07-21 15:18

刺青辣媽牽兒逛街！清涼打扮被轟「內心空洞」 真實身分讓酸民全跪

2019-07-20 21:04

「感覺剪刀自己在動」18歲自宮男疑遭霸凌罹精神病 將生殖器剪4段

2019-07-20 16:11

「什麼都沒剩！」美女工程師遭新加坡男友謀殺焚屍

2019-07-20 16:07

網紅母喪禮牆倒壓傷20人…他還直播

2019-07-20 16:06

觀察站／故宮內抽菸挑釁 「厲害哥」的視頻全封

2019-07-20 16:02

正妹足球隊化妝上陣 男足甘拜下風

2019-07-19 16:41

女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14
看更多

熱門文章

反送中／「白衣人士像瘋了」地鐵乘客挨揍尖叫影片曝光 緊急通話按鈕無人回

2019-07-22 09:40

影／孕婦也打！香港白衣人元朗暴行曝光 1人命危

2019-07-22 13:28

港警對示威者發射橡膠子彈 白衣人對反送中者施暴

2019-07-22 01:09

香港元朗市民遭襲擊 36人受傷送院1人危急4人嚴重

2019-07-22 09:00

港警發射多枚催涙彈 有人受傷待援 群眾警方對峙中

2019-07-21 23:33

共軍少將：一國兩制的「一國」不容討論

2019-07-22 09:59

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

2019-07-22 15:38

反送中／與地鐵官方版好逼真！車箱出現「請勿送中」數款貼紙

2019-07-22 09:28

握手問候白衣人 港建制派議員何君堯稱「路過打招呼」

2019-07-22 09:23

慘遭白衣人瘋狂襲擊 香港媒體人頭破縫8針

2019-07-22 11:59

中共國徽被噴黑 中聯辦職員深夜急換新

2019-07-22 09:08

人民日報：香港不能亂下去

2019-07-21 23:43

疑不滿隔離車行得慢司機舉中指超越 網民：結局好正

2019-07-21 22:37

反送中遊行 中聯辦被蛋擊首度成抗議目標

2019-07-21 22:25

陸科創板今開市 25家掛牌

2019-07-21 23:50

示威者噴汙中共國徽 人民日報：是可忍孰不可忍

2019-07-22 09:36

香港遊行民陣指43萬人參加 警方稱13.8萬

2019-07-21 22:25

中共白皮書：新疆屬中華民族

2019-07-21 23:45

隻字未提白衣施暴者 環時：挑戰中央沒好下場

2019-07-22 11:21

示威者圍中聯辦 港府：公然挑戰國家主權將追究

2019-07-21 23:00

香港示威者拒不散去 警方施放催淚彈

2019-07-21 23:16

民進黨譴責港府：放任不明人士暴力對待港人

2019-07-22 12:19

影／意外一瞬間！母哭喊救命 8歲女童被充氣城堡壓死

2019-07-22 15:26

香港一夜混亂元朗36人送醫 政府譴責暴行

2019-07-22 08:58

結束黨校受訓 華春瑩升任中共外交部新聞司長

2019-07-22 12:22

反送中衝突 段宜康：台灣政治領袖不能裝聾作啞

2019-07-22 11:24

影／他在7.56公尺長衛生紙上 4天畫出水滸108將

2019-07-22 16:19

元朗暴力事件 林鄭月娥：強烈譴責、全力緝兇

2019-07-22 17:08

大陸對歐盟、日本等不鏽鋼鋼坯進口 徵收反傾銷稅

2019-07-22 11:03

上海科創板正式開市 多檔個股飆漲逾200%

2019-07-22 10:30

泛民派質疑香港警方默許黑幫 要求成立調委會

2019-07-22 15:29

列車天天滿載 賓館一房難求…大陸遊客瘋北韓

2019-07-22 16:14

13歲少年無師自通夜闖機場偷開飛機 獲飛行專家讚許

2019-07-22 16:54

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

2019-07-22 17:50

男童喊「脖子疼」 體內竟藏有5公分縫衣針

2019-07-22 15:12

譴責沒人幫取行李 央視主播劉欣反被酸「巨嬰」

2019-07-22 14:09

超炫巴士 青島亮相

2019-07-22 01:54

港示威者圍中聯辦潑汙國徽 評論：後果嚴重

2019-07-22 09:42

香港暴力多人受傷 洪慈庸：天佑香港 台灣加油

2019-07-22 11:50

科創板開市25家開紅盤 安集科技盤中飆404%

2019-07-22 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top