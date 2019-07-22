13歲少年無師自通夜闖機場偷開飛機 獲飛行專家讚許

2019-07-22 16:54 聯合新聞網 綜合報導



13歲少年偷開飛機。圖擷自 騰訊新聞 分享 facebook

日前，浙江湖州警方接到一則通報，稱太湖邊的兩架水上飛機，竟然自己移位了！甚至其中一架撞上一旁的欄杆。警方查看監視器才發現，一名身材瘦小的小朋友趁著半夜沒人，偷闖機場一連偷開2架水上飛機。

根據《騰訊新聞》報導，半夜一個身材瘦小的身影，偷偷摸摸地鑽進駕駛座，由於不懂怎麼操作，飛機滑行一小段距離後，撞上停車場的防護欄，不死心的他，隨後又拖出第二架飛機，這次成功停在停車場的空地上，並滑行了幾圈。

機場的工作人員向警方表示，對嫌疑人有點印象，警方透過監視器畫面，看到嫌疑人騎著褐色電動車到機場，便依照電動車行跡一路追蹤，最後發現嫌疑人是年僅13歲的少年，因白天曾到機場看工作人員組裝飛機，少年看著看著竟覺得自己學會了，曾偷偷溜進機場偷開飛機。

因少年未滿14歲，偷開飛機造成飛機部分零件損失和GPS系統遺失，所幸GPS有找回並完好無損壞，故警方責令監護人對少年嚴加看管，飛機的其他零件損失，監護人最後賠償2000元人民幣（約新台幣9000元）。

上海飛機營運基地總監賀先生表示少年很聰明，「男孩在沒有人教他的情況下，純粹靠觀察就學會把飛機開起來，真是不得了！很有潛質！」，並希望少年之後到飛行基地正式培訓，「合理」、「合法」、「正規」學習駕駛飛機。