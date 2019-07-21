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失散18年 湖北65歲翁刷公安局視頻 找到妻子

2019-07-21 15:18世界日報 中國新聞組／北京21日電

65歲大爺刷到公安局的一個視頻找到失散18年妻子。 浙江24小時
65歲大爺刷到公安局的一個視頻找到失散18年妻子。 浙江24小時
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湖北襄陽棗陽市公安局近日發布的一則視頻引發關注，65歲的夏大爺在警方協助下，找到視頻中的女子，確認就是自己妻子，兩人走散18年後如願團聚。

北京青年報報導，今年5月16日，網上出現了一則視頻，視頻中一位女子身穿紫紅色上衣和藍色牛仔褲，腳上是一雙藍紫交織的運動鞋，該女子聽到有人叫她，看向鏡頭，還整理了身上的衣服。發布者配文稱「不知道娘家的女人，真可憐，娘家人在哪裡」。評論區有網友留言稱「沒準就找到娘家了」，還有網友幫忙轉發稱「好像在哪見過」，更有熱心網友留言問地址，稱想幫視頻中的女子。

6月，湖北襄陽棗陽市太平鎮65歲的夏大爺無意中看到上述短視頻，覺得視頻中所說的女子很像18年前走失的妻子，隨即向當地派出所報警求助。

據報導，6月2日，經過民警多方聯繫查詢，最終確定疑似夏大爺妻子的短視頻拍攝地在襄州區石橋鎮石廟村，距離夏大爺所在的棗陽太平鎮100多公里。最終，在警方幫助下，夏大爺找到視頻中的女子，確認就是自己妻子，兩人走散18年後如願團聚。

據了解，夏大爺的妻子年輕時頭部受過傷，2001年某個下雨天走丟後就沒了音訊。這些年來，夏大爺一人把三個孩子撫養長大。找到走失的妻子，夏大爺與妻子相擁，喜極而泣。

北京公安
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