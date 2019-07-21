磨壞2雙手套 山西殘疾男倒立11小時爬8000階 登頂泰山

2019-07-21 15:19 世界日報 中國新聞組／北京21日電



來自山西臨汾的劉紅剛日前用雙手倒立行走，花11小時登頂泰山主峰玉皇頂，全程約8000個台階，磨壞了一雙手套。為了讓這次挑戰更圓滿，次日下山，他也堅持自己倒立行走，花了7個小時，又磨壞一雙手套。天生雙腿殘疾的他，在32歲這年，圓了19歲時的夢想。

北京青年報報導，劉紅剛德的腿部殘缺是先天性發育不全，腰部以下萎縮無力。由於生活的地方處在大山深處，周邊都是土路，根本無法使用輪椅。小時候，他就靠雙手支撐著身體一步一步直立往前挪。直到9歲，劉紅剛發現了新方式，「我嘗試著倒立，剛開始只是覺得好玩，但後來發現自己活動自由多了」。

19歲那年，劉紅剛有了一個願望——如果能攀登五嶽之一的一座名山，就不枉此生了。直到今年，小妹劉婷婷大學畢業，這次旅行才成行。劉紅剛提議，將目的地定在泰山，既能和家人結伴出行，也能了卻心中多年的願望。

報導引述劉紅剛回憶，相比老家土路的碎石，泰山景區的石階算是非常平整了。雖然十八盤的台階較陡，但都不足以構成難題。每爬三、四十級台階休息半分鐘左右，劉紅剛以這樣的速度一步一步向山頂進發。用了約11個小時，劉紅剛一行三人終於登上泰山主峰玉皇頂。

據報導，在劉紅剛看來，倒立行走僅有兩、三米遠的可視距離、因下雨導致石階濕滑都不是此次登山遇到的大麻煩，最麻煩的是在下山的後半段，因石階與手套長時間摩擦，手掌發燙。

常年使用雙臂為腿，給劉紅剛的身體帶來不小的變化。使他的手掌外側磨起了厚厚的繭子，而且胳膊上的肌肉堪比普通人的小腿，「行走」的速度絲毫不亞於正常人。

報導稱，與此同時，雙臂也給劉紅剛的生活創造不少「驚喜」。因為長期支撐身體行走，他臂力驚人。劉紅剛說：「我能比普通人幹更重的體力活。比如掰玉米，在把玉米稈砍倒後，我掰玉米的速度能比普通人快五分之一到四分之一。」