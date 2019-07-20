親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

軍機盤旋韓國瑜農舍上空？ 空軍出面急說明

刺青辣媽牽兒逛街！清涼打扮被轟「內心空洞」 真實身分讓酸民全跪

2019-07-20 21:04香港01 記者李納德／報導

微博日前瘋傳多張紋身媽媽拖着女兒逛街的照片，不少網民先入為主，以極尖酸的留言批評...
微博日前瘋傳多張紋身媽媽拖着女兒逛街的照片，不少網民先入為主，以極尖酸的留言批評相中女子，更形容她是妓女。 微博圖片
分享
「有紋身就是壞人」雖然是守舊看法，但至今仍是不少人的偏見。內地一名微博時尚博客日前玩街拍時，拍到一名全身紋身的辣媽拖着年幼女童逛街，照片瘋傳後，有網民狠批辣媽教壞孩子，質疑她是妓女，又嘲笑「誰是孩子的爸她都搞不清楚」。不過有網民認出辣媽是有「亞洲紋身女神」之稱的馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki（盧愷棋），又反駁有紋身不等於是壞人，直斥部份網民：「還活在清朝嗎？」Kinki Ryusaki本人亦現身回應，但對無知的批評一笑置之，輕鬆反擊指：「沒事多聽聽別人口中的自己，比看鬼片還刺激。」

微博日前瘋傳多張紋身媽媽拖着女兒逛街的照片，只見年輕的女兒穿着黑色緊身小背心和熱褲，樣貌娟好加上火辣身材，以及身上多個紋身，頓時成為街上焦點。拍照的博主只是簡單形容一句「成都街拍、性感辣媽」，沒想到隨即拉開戰幔。

有網民先入為主，光憑紋身及衣著就批評辣媽的為人及私生活，形容她是妓女、光着身子走 教壞小孩，下流的留言包括「估計下面也紋了」，甚至對其女兒亦作出攻擊，「這是哪天接客忘記戴安全套的意外收穫」。有網民更攻擊其他紋身人士，形容「只有內心空洞的人喜歡這樣引人側目」。

不過，有網民認出該名辣媽是馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki，她16歲已入行，早早在在業界闖出名堂，2016年曾和丈夫出席「香港紋身展」，且廣受歡迎。近年她與丈夫到上海開紋身店，很多人慕名找她紋身。有網民解釋，Kinki Ryusaki結婚前已擁有自己的紋身工作室，與丈夫感情要好，夫婦都十分疼惜女兒，批評那些靠胡亂猜測的惡意攻擊是毫無道理，只突顯自己的愚昧無知，「紋身師有紋身不是很正常嗎？」

事件在網上愈傳愈熱，Kinki Ryusaki亦知道自己成為談論對象，她在個人微博上，形容事件莫名其妙，「成了別人嘴裏的大角色」，又理性地反擊批評，「別人誹謗你，說明你優秀。別人利用你，說明你有價值。別人嫉妒你，說明你走在他前面。別人惡意炒作你，說明你有影響力。所以我優秀、有價值、有影響力」。她又慨嘆同一張照片放到Instagram和微博，但在微博上卻出現不少可笑的評論，許多微博網民會光用照片去批評別人。

Kinki Ryusaki在3年前當媽媽，經常在Facebook和Instagram上載自己和女兒的合照及生活，有近百萬粉絲。

他經常在個人社群分享與兒女的合照。 翻攝自Kinki Ryusaki ig
他經常在個人社群分享與兒女的合照。 翻攝自Kinki Ryusaki ig
分享

真相是該名辣媽是馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki（盧愷棋）。 翻攝自...
真相是該名辣媽是馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki（盧愷棋）。 翻攝自Kinki Ryusaki ig
分享

延伸閱讀：

【出遊注意】在威尼斯知名大橋沖咖啡　德國旅客遭罰8300元兼驅逐

日本參議院選舉在即年輕人投票意願低　「看不出與生活有何關係」

文章授權轉載自《香港01》

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

「感覺剪刀自己在動」18歲自宮男疑遭霸凌罹精神病 將生殖器剪4段

2019-07-20 16:11

「什麼都沒剩！」美女工程師遭新加坡男友謀殺焚屍

2019-07-20 16:07

網紅母喪禮牆倒壓傷20人…他還直播

2019-07-20 16:06

觀察站／故宮內抽菸挑釁 「厲害哥」的視頻全封

2019-07-20 16:02

正妹足球隊化妝上陣 男足甘拜下風

2019-07-19 16:41

女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

車價少標「萬」字車商認賠真賣了？ 網傳熱門影片原來全是臨演

2019-07-17 17:30

打110叫外賣 接線警聽懂20歲女求救訊號

2019-07-17 17:00

他發文怨「前任住過我不要！女友盧賣房子」 網友看法卻一面倒

2019-07-17 16:11

太誇張！沒趕上高鐵 廣州大媽竟「把腳塞月台」攔車

2019-07-17 15:55

非肉不可？青島夏令營沒肉吃 3學生沿高速公路逃亡

2019-07-17 15:53

女醫新婚2個月離奇暴肥皮膚現大量裂紋 疑夫下毒圖謀殺

2019-07-17 09:52

男子誤觸高壓電四肢截肢 女兒一句話暖哭網友

2019-07-16 21:02

吃火鍋驚見「白色小蟲」 鍋子一拿起數量翻倍

2019-07-16 19:14

月收300K+有房！狂追25歲女卻慘輸67K男...網看條件曝「關鍵原因」

2019-07-16 18:07

女子誤點硬闖高鐵站 將腳伸入月台縫阻止開車

2019-07-16 14:53

12歲童每日跳繩1000下卻變全班最矮 父得知真相後大崩潰

2019-07-16 10:52
看更多

熱門文章

消滅中華民國？中共國花相中梅花 引爆40年統戰路線之爭

2019-07-20 10:00

影╱河南氣化廠爆炸 已造成2人死亡、12人失聯

2019-07-19 22:20

天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成

2019-07-19 22:31

反送中風波 香港特首等官員個資被po上網

2019-07-20 13:37

陸進入「雙航母時代」 專家憂台太親美

2019-07-19 23:41

華為手機 五個月大賣1億支

2019-07-20 00:51

陸宣布11條金融業開放措施 放寬外資保險公司准入條件

2019-07-20 15:54

河南三門峽市氣化廠爆炸 增至10死19重傷

2019-07-20 11:06

香港反送中運動 衝擊奢侈品銷售、嚇跑陸客

2019-07-20 09:56

刺青辣媽牽兒逛街！清涼打扮被轟「內心空洞」 真實身分讓酸民全跪

2019-07-20 21:04

香港荃灣武器庫逮1嫌 「香港民族陣綫」證實為組織成員

2019-07-20 17:37

火鍋醬料吃出一隻蟑螂 顧客獲10倍賠償

2019-07-20 11:36

華為美資代工廠將撤出長沙 前5個月全球銷售1億台手機

2019-07-20 10:17

中共建政70年閱兵 將大秀肌肉

2019-07-19 23:38

華為：歐洲28個5G合約 是給華為的信任選票

2019-07-20 16:15

福建擬讓在閩台人 辦社保醫保

2019-07-19 23:34

美軍印太司令部司令：美印太軍力 即將被中國超越

2019-07-20 16:13

香江風情／台灣達人帶港人 探台灣秘境

2019-07-19 23:52

港警在荃灣工廈發現大批爆炸物 帶走1嫌犯調查

2019-07-20 10:55

特派員在現場／「夜京城」經濟 愈夜愈美麗

2019-07-20 03:09

兩岸創業合夥人 讓台青西進更接地氣

2019-07-20 14:18

港女命案求解套 港媒：議員遊說陳同佳赴台自首

2019-07-20 10:19

上海科創板22日開市 首批25家企業同步上市

2019-07-19 23:09

貿易戰僵局 美中可望重啟面對面談判

2019-07-20 16:14

香港反送中 721遊行路線遭變更埋隱憂

2019-07-20 17:30

拒絕組織提拔 雲南2女幹部被處分

2019-07-20 16:01

大興機場首度大考 千名遊客刷臉登機

2019-07-20 15:34

陸國債逆回購 驚見「烏龍指」

2019-07-20 03:07

兩岸人物／三隻松鼠CEO 寫電商奇蹟

2019-07-20 03:07

「什麼都沒剩！」美女工程師遭新加坡男友謀殺焚屍

2019-07-20 16:07

「十一」閱兵秀肌肉 傳東風31Ａ、殲20將亮相

2019-07-20 16:12

經貿磋商復談前夕 中國再提11項金融開放措施

2019-07-20 18:40

近半年最多 人行本周放錢2.2兆

2019-07-20 03:07

還有香港示威者要來台 援助團隊將協助

2019-07-20 13:40

上交所將發科創板50指數

2019-07-20 03:09

兩岸人物／京東副總裁 衝刺醫療互聯網

2019-07-20 03:07

「感覺剪刀自己在動」18歲自宮男疑遭霸凌罹精神病 將生殖器剪4段

2019-07-20 16:11

尋找科創板黑馬股 留意四關鍵

2019-07-20 03:09

觀察站／故宮內抽菸挑釁 「厲害哥」的視頻全封

2019-07-20 16:02

港警破獲炸藥拘一人 香港民族陣綫證實是成員

2019-07-20 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top