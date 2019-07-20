刺青辣媽牽兒逛街！清涼打扮被轟「內心空洞」 真實身分讓酸民全跪

2019-07-20 21:04 香港01 記者李納德／報導



微博日前瘋傳多張紋身媽媽拖着女兒逛街的照片，不少網民先入為主，以極尖酸的留言批評相中女子，更形容她是妓女。 微博圖片 分享 facebook 「有紋身就是壞人」雖然是守舊看法，但至今仍是不少人的偏見。內地一名微博時尚博客日前玩街拍時，拍到一名全身紋身的辣媽拖着年幼女童逛街，照片瘋傳後，有網民狠批辣媽教壞孩子，質疑她是妓女，又嘲笑「誰是孩子的爸她都搞不清楚」。不過有網民認出辣媽是有「亞洲紋身女神」之稱的馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki（盧愷棋），又反駁有紋身不等於是壞人，直斥部份網民：「還活在清朝嗎？」Kinki Ryusaki本人亦現身回應，但對無知的批評一笑置之，輕鬆反擊指：「沒事多聽聽別人口中的自己，比看鬼片還刺激。」

微博日前瘋傳多張紋身媽媽拖着女兒逛街的照片，只見年輕的女兒穿着黑色緊身小背心和熱褲，樣貌娟好加上火辣身材，以及身上多個紋身，頓時成為街上焦點。拍照的博主只是簡單形容一句「成都街拍、性感辣媽」，沒想到隨即拉開戰幔。

有網民先入為主，光憑紋身及衣著就批評辣媽的為人及私生活，形容她是妓女、光着身子走 教壞小孩，下流的留言包括「估計下面也紋了」，甚至對其女兒亦作出攻擊，「這是哪天接客忘記戴安全套的意外收穫」。有網民更攻擊其他紋身人士，形容「只有內心空洞的人喜歡這樣引人側目」。

不過，有網民認出該名辣媽是馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki，她16歲已入行，早早在在業界闖出名堂，2016年曾和丈夫出席「香港紋身展」，且廣受歡迎。近年她與丈夫到上海開紋身店，很多人慕名找她紋身。有網民解釋，Kinki Ryusaki結婚前已擁有自己的紋身工作室，與丈夫感情要好，夫婦都十分疼惜女兒，批評那些靠胡亂猜測的惡意攻擊是毫無道理，只突顯自己的愚昧無知，「紋身師有紋身不是很正常嗎？」

事件在網上愈傳愈熱，Kinki Ryusaki亦知道自己成為談論對象，她在個人微博上，形容事件莫名其妙，「成了別人嘴裏的大角色」，又理性地反擊批評，「別人誹謗你，說明你優秀。別人利用你，說明你有價值。別人嫉妒你，說明你走在他前面。別人惡意炒作你，說明你有影響力。所以我優秀、有價值、有影響力」。她又慨嘆同一張照片放到Instagram和微博，但在微博上卻出現不少可笑的評論，許多微博網民會光用照片去批評別人。

Kinki Ryusaki在3年前當媽媽，經常在Facebook和Instagram上載自己和女兒的合照及生活，有近百萬粉絲。

他經常在個人社群分享與兒女的合照。 翻攝自Kinki Ryusaki ig 分享 facebook

真相是該名辣媽是馬來西亞知名紋身師Kinki Ryusaki（盧愷棋）。 翻攝自Kinki Ryusaki ig 分享 facebook

延伸閱讀：

【出遊注意】在威尼斯知名大橋沖咖啡 德國旅客遭罰8300元兼驅逐

日本參議院選舉在即年輕人投票意願低 「看不出與生活有何關係」

文章授權轉載自《香港01》