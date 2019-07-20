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「感覺剪刀自己在動」18歲自宮男疑遭霸凌罹精神病 將生殖器剪4段

2019-07-20 16:11世界日報 中國新聞組／北京20日電

江西18歲男生稱遭欺凌 將生殖器剪成4段 影片截圖
江西18歲男生稱遭欺凌 將生殖器剪成4段 影片截圖
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江西上饒一名18歲男生小張日前自宮，用剪刀將自己的生殖器剪成四段，父親發現後緊急送醫，目前沒有生命危險。小張在高中時疑遭同學霸凌，之後被診斷有精神分裂症，三年來一直輟學在家。小張，剪下自己生殖器時並不知道怎麼回事，「很亂，感覺剪刀自己在動」。家人則認為，小張自宮或因精神病發作。

綜合媒體報導，小張回憶，三年前他就讀高中一年級，剛開學時某晚，他在宿舍睡覺時「睡得特別沉，想醒也醒不過來」，又感覺有人他的褲子，翌日醒來發現自己內褲上有精液。事後小張便感到受欺辱，遂輟學回家至今。

張父表示，孩子輟學在家後，常用拳頭擊打玻璃，還對別人吐口水。家人覺得小張「不太正常」，帶他去醫院診斷，發現小張罹患精神分裂症，三年來已住院治療三次。

醫生指出，這孩子創傷十分嚴重，一個陰莖、兩個睪丸、一個陰囊完全剪下來了。八名醫生對他進行長達12個小時的手術，共縫合28條血管、輸血3升，助其擺生命危險，但無法判斷小張是否還保有生育能力。

據報導，小張的家庭屬於低保，母親身患肺癌晚期，張父則在建築工地打工，小張住院治療已花費逾18萬元（人民幣，約2.6萬美元），這些錢全部是從親戚朋友處借來，一家人已債台高築。

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