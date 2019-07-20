網紅母喪禮牆倒壓傷20人…他還直播

2019-07-20 16:06 世界日報 中國新聞組／北京20日電



網紅直播母親喪禮 臨時雨棚倒塌致18人重傷 影片截圖 分享 facebook

雲南昭通一名陳姓村民日前操辦母親喪禮，在村上公房內宴客，因下大雨，導致固定油紙布的圍牆承受不住突然倒塌，在圍牆下用餐的民眾被砸中，18人重傷2人輕傷。發生這樣的慘劇，這位陳姓村民卻還準備直播葬禮博網友眼球，引起爭議。

昆明廣播電視台報導，陳姓村民10日在村上公房內宴客，因下雨的關係，陳姓村民便買來油紙布扯在房上遮雨。從傷者家屬提供的視頻可見，事發當時下著大雨，圍牆因受到藍色油紙布的拉扯發生了倒塌，水泥空心磚四處散落，下方多人被壓，村民們展開自救，傷者被送往當地多家醫院。

受傷村民家屬說：「大部分村民都是腰部、頭部受傷，有些村民是腿、胸部、脖子都砸中了。」一名重傷者家屬表示，「我媽…，醫生說她下半生只能坐輪椅，現在大小便失禁了。」

報導指出，陳姓村民方面支付部分醫療費後，就以無力醫治為由失聯了。在此之後，村民們卻發現陳姓村民在「快手」上發布相關視頻博眼球，讓眾人感到十分氣憤。

操辦喪事的陳姓村民在直播視頻中說：「我坎坷人生（陳哥），這幾天由於我母親不在了…，今天晚上我有很多親戚朋友會來到現場，也有很多山歌明星、網紅，他們會和我一起送母親明天上山，晚上有精采節目恭候大家。」

在另一則視頻中，陳姓村民還稱：「臨時要送她（母親）上山的頭天晚上，由於就餐席上，在一家公房裡面就餐，雨量太大造成圍牆倒塌，…目前沒有人員傷亡狀態，你們不要去聽一些主播亂說瞎說一些，什麼死20人了、30人了。」

另據新京報報導，對於被受傷村民質疑失聯及激起民憤，該陳姓村民回應稱，自己並未失聯，而是到處去借錢。喪禮當天的演出直播是網紅朋友提議，最終因牆倒事故發生而取消。

當地媒體雲南網則發表題為「莫讓直播『垃圾』砸傷道德文明」評論，意有所指地痛批有些主播為了粉絲打賞或增加流量，早已「不顧底線」。呼籲官方需積極「出重拳」，還需要在完善法律法規的過程中「下猛藥」，不斷提升政府監管水平。