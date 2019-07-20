觀察站／故宮內抽菸挑釁 「厲害哥」的視頻全封

2019-07-20 16:02 世界日報 清棠



來源：YouTube

19日網路上又流傳一段引發網友公憤的視頻，兩名中國男子在北京故宮內，其中一名男子一邊抽菸一邊對著鏡頭說「誰敢在故宮裡抽菸」，視頻拍攝者接著稱「哥真厲害」，截至19日下午，這段視頻累計播放已近千萬次。北京警方已啟動了調查程序，初步了解拍攝時間為7日，地點為故宮冰窖附近。相關平台並已將兩名男子的視頻帳號封禁。

從法律面來說，故宮從2013年5月就已經宣布全面禁菸，2015年6月北京市施行的「北京市控制吸菸條例」再規範最高200元罰款，兩名男子拍攝的視頻若為真，顯然已經違法，必須處罰。

從文物保護方面來說，北京故宮名列「世界文化遺產」名錄。且是世界五大博物館之一，收藏約186萬件文物，其中多數是珍貴文物。兩名男子的抽菸行為不僅觸法，菸頭或火星還可能引發火災，使這座目前全球現存規模最大的土木型宮殿型建築付之一炬，這已不是只有兩名男子的刑責問題，更可能造成文化浩劫。

從觀感上來說，兩名男子在視頻中不僅抽菸，而且是在清楚了解故宮禁菸的前提下故意抽菸，

是明知故犯，難怪引發眾怒。

就在中國多個城市紛紛開始整治膀爺等「不文明行為」，連孝順父母也必須納入規範中推行之際，兩名男子對法令公然挑釁的「重量級不文明行為」，顯得格外諷刺。

整治不文明行為要有效果，重要的是應將文明形成社會風氣，而不是列張洋洋灑灑的清單紙上談兵。值此民眾連法令都要挑戰和漠視的「亂世」，更應祭出重典，並強化故宮的安檢，守護這座世界級的文化資產，不能讓巴黎聖母院大火事件在北京上演。