正妹足球隊化妝上陣 男足甘拜下風

2019-07-19 16:41 聯合新聞網 綜合報導



小沐蘭隊員化妝上場以示尊重。圖擷自 紅星新聞 分享 facebook

近期，在網路走紅的大陸四川業餘足球隊「小沐蘭」，隊內女球員個個球技高超、顏值爆表，引起男足隊爭相約戰，甚至有不少男粉絲特地搭飛機至成都，只為了能跟她們踢上一場。成立小沐蘭的劉瑤說「我們就是要證明巾幗不讓鬚眉。踢球，女生不比男生差。」

根據《紅星新聞》報導，小沐蘭足球俱樂部是劉瑤5年前年僅19歲時創立，當年劉瑤進入四川省女足隊，並以進國家隊為目標，小沐蘭裡有不少實力堅強的球員，跟劉瑤一樣來自省隊。組隊這些年，小沐蘭的對手都是男足，不過因基本功扎實、技巧熟練，不少男足隊都踢不過她們，但找她們約戰的男足隊越來越多。

小沐蘭有兩個特色，其中之一個就是「化妝」。劉瑤表示「女生愛美啊，就像男生他注重新球鞋和髮型的道理一樣，我們也想美美地踢球」，為了以示尊重對手、美美的比賽，隊員們上場前都會畫淡妝。

另一個特點則是想與她們一同踢球競賽的，需要負擔場地費和交通費。劉瑤說「因為我覺得大家聚在一起不容易，因為大家都是剛参加工作，很多人還向家裡要錢，有的甚至沒工作，只是在外面兼職，就想了個辦法，對手如果能把場地費和車費報銷了，那麼球隊會繼續堅持下去，走得更遠」，雖然收費制度引爭議，但仍有不少球隊想與她們同場競技。

現在除了平時與小沐蘭一起踢球之外，目前已被經紀公司簽下的劉瑤，將重心放在個人事業上，外型亮眼加上高超的球技拍攝成影片，發布在短視頻平台上，平常參加一些足球商業活動或與國內外知名足球員踢表演賽等，正式成為小有名氣的網紅。