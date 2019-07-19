親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42聯合新聞網 綜合報導

日前成都一名民宿老闆在微博上爆料，因退租糾紛遭女房客報復，該名房客退房前破壞屋內多數物品，並惡意浪費水電，造成民宿業者的損失，該名女房客卻表示「您房間沒有告知我任何的提示，也就是您說的損壞，我沒有損壞您任何的東西」。

業者發文說明女房客在自如平台上訂了7/8-7/11，因有其他客人在7/9詢問訂房事宜，便問了女房客是否要續租，對方表示要續租5天並透過微信匯款。未料，女房客在續租第一天(7/12)聯繫業者說不住了，並要求接下來四天房費全額退款，但業者堅持已於平台上明文規定「未能在前7天取消預訂，未住宿天數的房費將不予退費」，拒絕退費，沒想到對方直接將業者微信刪除。

女房客惡意損壞。圖擷自微博
女房客惡意損壞。圖擷自微博
分享

女房客在7/16中午退房後，業者請房務人員前往打掃，卻發現鑰匙孔被膠水堵住、上百隻全新牙刷全被撕開、一箱紙巾泡水、所有花藝擺設全被弄壞丟進垃圾桶等等損壞，甚至所有水龍頭全都開著、冷氣也沒有關閉。經計算，損失物品的價值約7、800元人民幣（約3600元新台幣）左右。

業者得知財物損壞後，先傳訊息提供女房客兩種處理方案，一、回來把房間恢復原樣，並補償房費，二、補償損壞的房屋保潔費、水電費等。並告知女房客如果都不處理的話，業者已經聯絡好媒體，要把整件事情曝光，並且報警處理。但女房客不認為自己有損壞業者東西，所以不用賠償業主，要業主多收髒心錢就足夠恢復這些東西了，並要業者最好別刪微博。

業者傳訊息給女房客。圖擷自微博
業者傳訊息給女房客。圖擷自微博
分享

《荔枝新聞》報導，女房客透過訊息告訴記者，在7/13就已經離開民宿並沒有否認做過此事，「房間內並沒有提示說我不能用裡面的水電」、「我並不覺得我自己做錯了」、「隨便大家想怎麼樣就怎麼樣吧」，並且反問記者「住酒店民宿每天用多少電是有法律規定？」

女房客回應一出，業者氣憤地在微博上表示「對於故意浪費水資源和肆意損壞財務，你認為你沒有錯？」，指出13號已離開，那就代表水電已連續3天整未關，已經浪費了幾十噸的水資源。

業者再度發文回應。圖擷自微博
業者再度發文回應。圖擷自微博
分享

國浩律師事務所律師葉珈睿表示，業者的文章中稱女房客惡意浪費水電，葉珈睿認為法屢上對此並無明文規定，僅是個道德層面問題，而損毀財物則明確構成了民事侵權。對此，財物毀損價值較小，尚不足以構成刑事犯罪，葉珈睿認為業者可以向侵權方索取照價賠償，也可以申請報案，由警方來解決。

房客民宿水資源訂房
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

車價少標「萬」字車商認賠真賣了？ 網傳熱門影片原來全是臨演

2019-07-17 17:30

打110叫外賣 接線警聽懂20歲女求救訊號

2019-07-17 17:00

他發文怨「前任住過我不要！女友盧賣房子」 網友看法卻一面倒

2019-07-17 16:11

太誇張！沒趕上高鐵 廣州大媽竟「把腳塞月台」攔車

2019-07-17 15:55

非肉不可？青島夏令營沒肉吃 3學生沿高速公路逃亡

2019-07-17 15:53

女醫新婚2個月離奇暴肥皮膚現大量裂紋 疑夫下毒圖謀殺

2019-07-17 09:52

男子誤觸高壓電四肢截肢 女兒一句話暖哭網友

2019-07-16 21:02

吃火鍋驚見「白色小蟲」 鍋子一拿起數量翻倍

2019-07-16 19:14

月收300K+有房！狂追25歲女卻慘輸67K男...網看條件曝「關鍵原因」

2019-07-16 18:07

女子誤點硬闖高鐵站 將腳伸入月台縫阻止開車

2019-07-16 14:53

12歲童每日跳繩1000下卻變全班最矮 父得知真相後大崩潰

2019-07-16 10:52
看更多

熱門文章

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

Apple、任天堂等逾50全球企業 部分生產線準備撤出中國

2019-07-19 10:23

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

馬紹章：中美一旦進入第4樂章 民進黨撿到的槍就全繳械

2019-07-19 13:35

南華早報：北京不會對港動用共軍

2019-07-18 23:59

大陸購買5萬噸美國高粱 取消近1萬噸美國大豆進口

2019-07-19 13:37

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

人民幣兌美元中間價升值126點 長期走勢保持基本穩定

2019-07-19 10:10

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

廈門對台貿易續增 進口台灣水果全大陸居冠

2019-07-19 11:14

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

福建惠台 採認50項職稱

2019-07-19 00:03

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top