女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42 聯合新聞網 綜合報導



日前成都一名民宿老闆在微博上爆料，因退租糾紛遭女房客報復，該名房客退房前破壞屋內多數物品，並惡意浪費水電，造成民宿業者的損失，該名女房客卻表示「您房間沒有告知我任何的提示，也就是您說的損壞，我沒有損壞您任何的東西」。

業者發文說明女房客在自如平台上訂了7/8-7/11，因有其他客人在7/9詢問訂房事宜，便問了女房客是否要續租，對方表示要續租5天並透過微信匯款。未料，女房客在續租第一天(7/12)聯繫業者說不住了，並要求接下來四天房費全額退款，但業者堅持已於平台上明文規定「未能在前7天取消預訂，未住宿天數的房費將不予退費」，拒絕退費，沒想到對方直接將業者微信刪除。

女房客惡意損壞。圖擷自 微博 分享 facebook

女房客在7/16中午退房後，業者請房務人員前往打掃，卻發現鑰匙孔被膠水堵住、上百隻全新牙刷全被撕開、一箱紙巾泡水、所有花藝擺設全被弄壞丟進垃圾桶等等損壞，甚至所有水龍頭全都開著、冷氣也沒有關閉。經計算，損失物品的價值約7、800元人民幣（約3600元新台幣）左右。

業者得知財物損壞後，先傳訊息提供女房客兩種處理方案，一、回來把房間恢復原樣，並補償房費，二、補償損壞的房屋保潔費、水電費等。並告知女房客如果都不處理的話，業者已經聯絡好媒體，要把整件事情曝光，並且報警處理。但女房客不認為自己有損壞業者東西，所以不用賠償業主，要業主多收髒心錢就足夠恢復這些東西了，並要業者最好別刪微博。

業者傳訊息給女房客。圖擷自 微博 分享 facebook

《荔枝新聞》報導，女房客透過訊息告訴記者，在7/13就已經離開民宿並沒有否認做過此事，「房間內並沒有提示說我不能用裡面的水電」、「我並不覺得我自己做錯了」、「隨便大家想怎麼樣就怎麼樣吧」，並且反問記者「住酒店民宿每天用多少電是有法律規定？」

女房客回應一出，業者氣憤地在微博上表示「對於故意浪費水資源和肆意損壞財務，你認為你沒有錯？」，指出13號已離開，那就代表水電已連續3天整未關，已經浪費了幾十噸的水資源。

業者再度發文回應。圖擷自 微博 分享 facebook

國浩律師事務所律師葉珈睿表示，業者的文章中稱女房客惡意浪費水電，葉珈睿認為法屢上對此並無明文規定，僅是個道德層面問題，而損毀財物則明確構成了民事侵權。對此，財物毀損價值較小，尚不足以構成刑事犯罪，葉珈睿認為業者可以向侵權方索取照價賠償，也可以申請報案，由警方來解決。