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車價少標「萬」字車商認賠真賣了？ 網傳熱門影片原來全是臨演

2019-07-17 17:30聯合新聞網 綜合報導

日前大陸一間汽車銷售店，因在廣告中少標一個「萬」字，但客人堅持要買而逼哭店員。圖...
日前大陸一間汽車銷售店，因在廣告中少標一個「萬」字，但客人堅持要買而逼哭店員。圖擷自新京報
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標錯價的事件時有所聞，有些店家會摸摸鼻子認賠，有些則會耍賴不認帳，但這起發生在大陸的烏龍標錯價事件，店家以假亂真的廣告宣傳影片恐遭法律制裁。

據《新京報》報導，10日河北一名阿伯看到一台名爵（MG）國六汽車，售價只要12.98元人民幣（約58.6元台幣）的廣告，便興致沖沖的跑去店內，拿出13元（約58.7元台幣）說要購買，甚至還向店員說「不用找了！」銷售人員急忙向阿伯解釋這是不小心標錯價，少標了「萬」字，但阿伯還是堅持要照廣告價購買，結果銷售人員被這位阿伯逼到哭出來，影片一出，隨即引發網友熱議。

這一段阿伯逼哭銷售人員的影片在網路上瘋傳，經查證後發現，其實這是河北一間汽車銷售店的廣告宣傳，影片中的民眾其實都是該店找來的臨演，工作人員表示其實是在拍「網劇廣告」，但業者出面時卻稱這是真實事件，甚至強調「公司寧可倒閉，也要對消費者負責」，汽車也將會以人民幣12.98元的售價賣出。

事發後，河北市場監管局也前來關切，該店若真的以人民幣12.98元的售價賣出該車會觸法，要求該店立即改正，停止一切銷售行為。該店也發布聲明表示，已經嚴肅處理相關負責的市場經理，並就廣告標錯價的烏龍向大眾道歉。

廣告標錯價
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