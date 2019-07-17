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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

太誇張！沒趕上高鐵 廣州大媽竟「把腳塞月台」攔車

2019-07-17 15:55世界日報 中國新聞組／廣州17日電

女子誤點硬闖高鐵站，將腳伸入月台縫阻止開車。 翻攝畫面
女子誤點硬闖高鐵站，將腳伸入月台縫阻止開車。 翻攝畫面
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搭乘大眾交通運輸工具務必準時，不然失去的是自己的權利。在廣州就有三名旅客，高鐵的車門都關上才姍姍來遲，見票務人員不願放行，其中一名女子竟硬闖月台，大力拍窗叫列車長開門，甚至把自己的腳塞入月台縫隙，迫使列車長下車處理，最終，女子依法被強制拘留九日。

據梨視頻報導，廣東省廣州14日發生一件讓人瞠目結舌的事，從監視器中看到，女子一到刷票閘口就聽到驗票人員表示「車門關了」，她不理驗票人員提醒，從一旁欄杆強行闖入，同行友人解釋女子要趕回家準備上班。

女子跨越欄杆到月台旁邊時，情緒激動的拍打列車玻璃，吼叫要求列車長開門，一旁工作人員見狀，試圖將女子拉到等待區，此時，女子靈機一動將腳伸入月台縫隙，以阻止列車發動，女子嘴上嚷嚷「開一下門就好，我求你了」，工作人員詢問「你是想要命還是想要上車」，女子回「我有辦法我就不會攔著你了，一分鐘的時間而已」。

工作人員苦勸女子搭乘下班列車，女子任性的說「我不要後面的」，在女子的鬧劇下，列車晚七分鐘開車，女子被處於九日的行政拘留。網友看了表示「這下好了，因為妳一車人都上班遲到七分鐘」、「這下九天都不會遲到了」、「沒有時間觀念的巨嬰」、「自己遲到還要規則依著你」、「你就是想給自己放長假，這回理由更充分了」。

列車
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