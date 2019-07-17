他發文怨「前任住過我不要！女友盧賣房子」 網友看法卻一面倒

2019-07-17 16:11 聯合新聞網 綜合報導



女友看到男友前任的東西超不爽，逼男友賣房。圖／ingimage 分享 facebook

大陸浙江省一名網友近日在微博發了一篇文，標題為「女友要求我把僅有的一套房賣掉，就因為前女友住過」,原來他曾與前任同居過，現女友知道後大發雷霆，不斷逼他要把房子賣了，因為太多前女友的痕跡，「如果不能妥協，就叫我看著辦。」不過當網友仔細看完內文後，幾乎都認定根本是原PO先錯的。

男網友在內文表示，「年紀一大把了，與女友談婚論嫁，自己城裡只有一套房子，還是父母的，但是女朋友卻叫我賣掉重新買，原因是這個房子我跟前女友住過，她不要。她（現任）偶爾會來我家，但從來都不會過夜，她說這個房子有太多我前女友的痕跡，她接受不了。」

原PO接著補充，「可是我對這個房子有感情，而且賣了也買不回更好的房子；有時覺得女朋友好矯情，但她原則很強，是不能妥協的人，叫我看著辦。」他在留言處坦言，「第一次帶現任來我家，被她發現了前女友的口紅、化妝品，甚至是衛生棉，就此不願來我家過夜了。」

原PO說，「女友自己房子好幾間，想要我搬去她的房子一起住，但我是男人，我不同意！」看完男網友的訴苦，網友們也覺得很無奈，有人建議重新裝潢，兩人各退一步海闊天空，否則為了這個分手相當不值得。不過同時不少網友則表明，這根本就是男方有錯在先，力挺女方想法，「既然已經交了新女友，前女友的物品該扔就扔吧！還留著幹嘛？」

支持女方的網友指出，「看了真鬱悶，不扔前女友的東西，是打算留作紀念嗎？」、「這男的做事真是拖泥帶水，跟拔絲地瓜一樣，該做什麼自己不清楚嗎，還是放不下鍋裡碗裡都惦記？」、「我是男生，我也覺得男方問題好大」、「看標題以為是女生的鍋，結果是男生做事方法太讓人沒安全感」，也有人說，「分手最快啦！」、「重新裝修房子也行吧」、「扔掉東西就能解決的事也能吵」。