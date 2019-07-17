女醫新婚2個月離奇暴肥皮膚現大量裂紋 疑夫下毒圖謀殺

2019-07-17 09:52 香港01 記者李福源／報導



劉暢表示，她的皮膚出現大量裂紋，差點失去性命。圖擷自 荔枝網新聞 分享 facebook

山東臨沂市費縣女醫生劉暢（化名）2015年與30歲的高姓兒科醫生登記為夫妻，2016年4月補辦婚禮，但婚禮不久後，劉暢身體開始不適，幾日後情況惡化，不但視力變得模糊，體重劇增，甚至皮膚出現大量裂紋，差點沒命；2017年，夫婦二人發生爭執導致分居，其後劉暢母親替女兒整理衣物時發現大量類固醇藥物，令劉暢懷疑丈夫曾下毒欲殺死她。

「當時以為是牛奶過期了」

劉暢表示，起初父母非常反對她結婚，「我們是偷偷領（結婚）證的，後來我父母不得不同意」。在婚禮兩個月後，她總覺得自己喝的水和牛奶有怪味，「當時以為是牛奶過期了，還問過丈夫是不是這樣，但是沒有往下毒方面想」。

直到同年10月底，劉暢覺得身體不適，「全身疼痛不說，手腳還不時抽搐，臉甚至都有些變大、變形」；她懷疑患感冒，但丈夫勸她不要去醫院，後來情況卻愈來愈嚴重，甚至演變成視力模糊、腿部抽筋、頻尿、體重劇增，「短短20天的時間，我的體重竟增加10多公斤，腿部和腹部皮膚出現大量裂紋，嚇人至極」。

家中發現大量類固醇藥物

劉暢決定求醫，「醫生懷疑，我在短期內服用過大量激素類藥物，疑似患上庫欣病（Cushing's Disease），那是一種死亡率極高的耗竭性疾病。後來經過當地多間醫院診斷後，我被確診為II型糖尿病。這種病無法治癒，要終身服藥，而我的丈夫就這樣看着我服藥」。然而出院半年後，劉暢身體卻逐漸恢復正常，「就好像從未發生過這場怪病」。

2017年9月，二人因爭吵離婚，兩夫婦決定分居，劉暢母親在替女兒整理家中衣物時，卻發現大量類固醇藥物，其中包括7支激素類藥物地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）。地塞米松是一種人工合成的皮質類固醇，長期使用會導致肥胖、血糖升高、胃潰瘍、高血壓、骨質疏鬆、情緒無常等症狀，短期內大量使用高濃度的地塞米松甚至會致命。

劉暢得知後覺得很奇怪，「當年牛奶中的異味、丈夫毫無預兆下提出離婚、家中發現藥品等線索，不得不讓我懷疑之前的怪病與地塞米松有關。一個可怕的念頭閃過我腦海，我覺得丈夫想要謀殺我」，於是她向當地衛生局舉報求助。

衛生局表示，經過調查後確認高姓醫生曾違規取藥，「他利用職務之便從2016年3月至2017年10月期間購買了81支地塞米松，因此決定將他停職7天作反省，以及罰款500元人民幣。」

劉暢後來拿着衛生局的報告去報警，但警方以傷情未鑑定為由一直未立案並反問：「他是買了很多，但要怎樣證明是針對妳呢？」

其後費縣警方表示，將根據調查情況而決定是否立案；衛生局則透露，劉暢與丈夫婚後多次吵架，且曾在男方任職的醫院鬧事，「對於劉暢反映的問題，將根據警方調查結果來處理。」

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