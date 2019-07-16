男子誤觸高壓電四肢截肢 女兒一句話暖哭網友

2019-07-16 21:02 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名27歲鍾姓男子，先前因工作不慎觸碰高壓電，造成四肢焦黑截肢，但妻兒卻不離不棄陪在他身邊。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

中國大陸湖南省一名29歲鍾姓男子，因工作時誤觸高壓電，導致四肢全被燒成焦炭，為了保命，不得不截肢。在這段期間，他總共動了16次大大小小的手術，共花了40萬元人民幣（約台幣180萬元），才保住性命，為了後續的醫療費用，他的父親跟岳父岳母也都出去打零工賺錢。但即使如此，3歲女兒卻在一旁童言童語的說「爸爸沒有手、沒有腳了，我要給他買！」讓鍾男聽了鼻酸暖哭。

根據大陸《梨視頻》報導，今年四月底，鍾姓男子在鼎城區草坪鎮某工地工作時，不慎被高壓電塔擊傷，數度昏迷。鍾男表示，他從棚架下爬出來時，還能感覺到四肢的餘電，當時就知道保不住了，甚至還有想輕生的念頭。鍾男被送進醫院時，身上燒傷面積達27%，其中四肢都呈現焦炭狀，已全部壞死，不得不截肢保命。

自從鍾男受傷以來，他的妻子總是不離不棄的陪在他身邊，並表示「只要他還在，家就還在」、「不能保手的話，哪怕是多保住一厘米也是好的。」甚至每天早上七點，都會去市場採買最新鮮的食材，為他補充營養。醫院的護士也提到「原本還很擔心，這樣的傷勢對他的生活會是很大的打擊，怕他會出現一些心理障礙，這樣看來擔心是多餘的，反而是他們的事蹟感染了我們。」

這段影片一曝光，紛紛暖哭許多網友，並留言表示「很有愛的孩子，爸爸一定很高興有這樣的女兒」、「我要哭了，孩子真懂事」。也有網友為他們加油打氣「希望早日康復，一家人生活幸福美滿。」