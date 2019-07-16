吃火鍋驚見「白色小蟲」 鍋子一拿起數量翻倍

2019-07-16 19:14 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸一名女子和朋友去火鍋店用餐，卻驚見電磁爐旁爬滿白蛆。圖擷自 看看新聞網 分享 facebook

外食族要注意了！日前中國大陸浙江省義烏市一間火鍋店，遭一名劉姓女顧客爆料，表示用餐時發現鍋子裡有「白色小蟲」在緩慢爬行，她隨即要求店家出面解釋，服務員聲稱那是「菜蟲」，不料火鍋一拿起來，電磁爐旁竟爬滿「白蛆」，讓劉姓女子當場嚇傻！

根據大陸《看看新聞網》報導，劉姓女子12日與朋友到這家火鍋店聚餐，沒想到吃到一半，赫然在鍋內發現有隻「小白蟲」緩緩蠕動，向店家反應後，對方幫她重新換上鍋底和菜品，並答應本餐打折。結果沒想到，當店員將鍋子端走後，電磁爐上竟還有滿滿的白蛆。

劉姓女子要求店長出面商討解決方案，但服務員卻表示店長不在。事後，她氣的向相關單位投訴，當局也為此展開稽查，要求火鍋店限期改善。店家透露，經檢查後，他們已對現場進行清潔，並表示目前仍不清楚到底白蛆從何而來，該店的店長也已被勒令停職。最後店家也給了劉女4000元（約台幣1萬8千元），並送上一張6.8折的終身折價卡作為賠償。

對此，許多網友紛紛直呼「好噁心」、「想吐」、「不敢吃火鍋了」。也有網友吐槽店家的做法「就算送終身免費卡，誰還敢去吃」。甚至有網友回想起過去也有碰過類似的經驗，並表示「有一次在飯店吃飯，消毒碗筷裡也有這樣蠕動的蟲，跟服務員反應後也只是重新換一套，好後悔沒舉報他們」。