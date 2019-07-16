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月收300K+有房！狂追25歲女卻慘輸67K男...網看條件曝「關鍵原因」

2019-07-16 18:07聯合新聞網 綜合報導

有錢有房的原PO疑惑自己輸嫩男的原因。 圖／ Ingimage
有錢有房的原PO疑惑自己輸嫩男的原因。 圖／ Ingimage
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不管幾歲，愛情總是讓人匪夷所思卻又讓人著迷。香港一名35歲男上網發問，「為什麼我條件比較好卻輸給他？」，表示自己月收入80000元（港幣，【文中月收都是】港幣，約新台幣31萬元），並且在太古城有間房子，最近在追一位25歲的女生，沒想到女方的最後選擇卻是月收入僅有17000元（約新台幣6.7萬元）的26歲男孩，讓他失落且困惑。而網友們看完兩人條件後，則點出關鍵原因，直呼「難怪你會輸！」

男網友近日在「香港討論區」發文指出，自己擁有大學學歷，月收入80000元，在太古城還有房子，可是他欣賞的女孩卻還是投入他人懷抱。「女方今年25歲，月收入15000元（約新台幣6萬元），只有中學畢業並且住在公共房屋，不過她喜歡的竟然是一個26歲的男孩子。」

原PO表示，26歲男情敵的月收入為17000元（約新台幣6.7萬元），跟女方一樣，都是住在公共房屋，學歷則是進修大學夜間部，「論學歷、生活素質環境都是我勝過他，論外貌、身高，大家也都17X公分，長相一樣普通。」

他難過說，女方開口閉口就是以「大哥哥」來稱呼，因此猜測年齡可能是原因。網友看完條件後則紛紛留言，「年齡不是問題吧，腦子才是」、「這種條件還是去婚姻仲介絕對很受歡迎」、「有時候感情不是比條件的，是看心意」、「把條件都打出來，是期望女生倒貼嗎？」、「別人可能有你不知道的長處」。

還有網友分析，「不要覺得女生都只愛錢，就算真的愛錢，男生如果無趣又木訥，女生大概都會跑掉吧」、「你那麼愛比較，就沒人會喜歡了」、「試試看差不多年紀的呢？不要只想找嫩妹」。

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