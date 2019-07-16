女子誤點硬闖高鐵站 將腳伸入月台縫阻止開車

2019-07-16 14:53 聯合新聞網 綜合報導



女子到高鐵站時，發現刷票閘門已關，她竟從欄杆強行而入。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

搭乘大眾交通運輸工具務必準時，不然失去的是自己的權利。在中國大陸廣州就有3名旅客，高鐵的車門都關上才姍姍來遲，見票務人員不願放行，其中一名女子竟硬闖月台，大力拍窗叫列車長開門，甚至把自己的腳塞入月台縫隙，迫使列車長下車處理，最終，女子依法被強制拘留9日。

根據《梨視頻》報導，本月14日廣東的廣州地區發生一件讓人瞠目結舌的事，從監視器中看到，女子一到刷票閘口就聽到驗票人員表示「車門關了」，她不理驗票人員提醒，從一旁欄杆強行闖入，同行友人解釋女子要趕回家準備上班。

女子跨越欄杆到月台旁邊時，情緒激動的拍打列車玻璃，吼叫要求列車長開門，一旁工作人員見狀，試圖將女子拉到等待區，此時，女子靈機一動將腳伸入月台縫隙，以阻止列車發動，女子嘴上嚷嚷「開一下門就好，我求你了」，工作人員詢問「你是想要命還是想要上車」，女子回「我有辦法我就不會攔著你了，一分鐘的時間而已」。

工作人員苦勸女子搭乘下班列車，女子任性的說「我不要後面的」，在女子的鬧劇下，列車晚7分鐘開車，女子被處於9日的行政拘留。網友看了表示「這下好了，因為妳一車人都上班遲到七分鐘」、「這下九天都不會遲到了」、「沒有時間觀念的巨嬰」、「自己遲到還要規則依著你」、「你就是想給自己放長假，這回理由更充分了」。