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12歲童每日跳繩1000下卻變全班最矮 父得知真相後大崩潰

2019-07-16 10:52香港01 記者李福源／報導

浙江杭州一名王姓男童一年前開始每天跳繩至少1000下，然而如今卻變成全班最矮的男...
浙江杭州一名王姓男童一年前開始每天跳繩至少1000下，然而如今卻變成全班最矮的男生。圖為示意圖。圖取自ingimage
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跳繩竟然令人越跳越矮？浙江杭州市一名12歲的王姓男童今年將升上小學六年級，一年前堅持每天跳繩至少1000下，然而如今身高卻只有145厘米，遠低於同齡學生150厘米的平均身高，相反體重卻增至48公斤，較平均體重超出了6公斤；王爸爸對此大感疑惑，後來得知原因，頓時非常懊悔！

為了兒子多做運動，王爸爸用錢作為獎勵，只要兒子每天跳繩1000下，就給多10元人民幣（約11港元），跳得越多，零用錢就越多。然而一年後，愛兒卻變得更胖，且是全班最矮的男生，王爸爸百思不得其解，還以為是兒子讀書壓力太大所致。

王爸爸說：「他（兒子）跳繩從我們這賺到多少錢了，除了有幾天生病之外，他每天起碼跳繩1000下，有時甚至會跳足3000下。粗略計算的話，從去年暑假到現在，因此而拿到約4000元人民幣（約4550港元）。」

「賺」到錢每日偷買零食

後來王爸爸遇到兒子同學的家長，閒聊下才得知，原來兒子過去一年每天都用「賺」到的錢買零食和飲料，尤其是薯片、油豆乾和汽水；王爸爸對於自己的粗心甚感懊悔，「難怪這一年來我們在家中費盡心思煮的菜，他都不吃，原來他的肚子都被零食填飽了」。

王爸爸表示，由於學校離家很近，兒子不用家長接送，所以能瞞住父母，每天花10至20元人民幣（約11至22港元）去買自己喜愛的零食。

上周四（11日）王爸爸帶兒子去看醫生，他說：「已經落後同學這麼多身高了，還能長高嗎？如果他長不高，我真的要後悔死了」。醫生表示，從男童的骨齡X光片來看，其骨齡與實際年紀相比較小，「現在落後的身高努力一下還能趕回來」。

有專家指出，孩子小時候骨骼間的縫隙還沒有封閉，所以有很大的機會可以增高，而運動可促使全身血液循環，保障骨骼、肌肉和腦細胞得到充足的營養，有助於孩子長高的同時，還能增進生長激素分泌，使骨骼、肌肉、大腦發育得更好，當中最好的運動就是跳繩。

延伸閱讀：

【增高黃金期】孩子5月份長得最快　多做運動更要有深度睡眠

【兒童增高】按摩「生長板」有用嗎？脊醫、中醫分享孩子長高法

文章授權轉載自《香港01》

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