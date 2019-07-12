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喜悅變調！滿月宴餵孫喝酒 嬰暴斃媳怒打公公耳光

2019-07-12 15:42聯合新聞網 綜合報導

圖／ingimage提供
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滿月酒是父母與親友分享新生兒出生的喜悅，所以邀請眾親友看看新生兒。日前在大陸一名黃姓女子家中舉辦滿月宴，沒想到因為親朋好友的起鬨，孩子的爺爺竟然餵寶寶一口酒，過了半個小時，孩子沒了呼吸心跳，原本開心的滿月宴瞬間變了調。

據搜狐新聞報導，黃姓女子與老公結婚3年都未懷孕，公婆甚至冷眼相待。幾年後喜獲麟兒，順利產下一名男嬰，於是遵從公婆的意見舉辦宴客，邀請親朋好友一同慶祝。

宴客當天，眾多親友齊聚一堂，公公也抱著孩子與眾親友炫耀。隨後公公和親友們飲酒吃飯，漸漸有了醉意，這時有人開玩笑說：「小孩不喝酒，以後爺爺沒酒喝。」沒想到公公被這句話激到，拿起小杯子裝了一點酒，餵孫子喝一口。孩子的哭聲引來黃女，黃女聞到自己兒子滿嘴酒味，頓時火冒三丈，便帶著孩子回房間。

沒想到半小時後，黃女發現嬰兒沒有哭聲，全身長滿紅疹、呼吸急促，見此情形一家人立即將孩子送往醫院，但最終還是沒將孩子救回來，讓黃女悲痛萬分，當下在醫院賞公公兩個耳光。

由於嬰兒尚未發育完全，酒精會對嬰兒的神經系統造成傷害，甚至引發過敏反應。就連親自餵奶的媽媽也要小心哺乳前不能飲酒，因為這會讓媽媽的乳汁裡含有酒精。

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