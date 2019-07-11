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投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20香港01 記者鄧柳媚／報導

鄰居疑似不滿被投訴飼養寵物，便在窗戶貼出貞子相片報復，令網友一家人感到不安。圖取...
鄰居疑似不滿被投訴飼養寵物，便在窗戶貼出貞子相片報復，令網友一家人感到不安。圖取自／fb群組「悅湖山莊之友」
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居住在屯門悅湖山莊的香港網友本周一（8日）於facebook發文，指鄰居於窗戶貼上日本恐怖片主角「貞子」怒目而視的相片對正其窗戶，懷疑鄰居報復其家人曾投訴對方養狗的事。網友稱家中長輩大感不安，曾向管理處要求改進兩年也沒結果，感到非常無助，只好向其他網友們求救。

《香港01》記者就事件向悅湖山莊管理處查詢，發言人表示一直與事件中的雙方緊密溝通，並已採取適切行動；該屋苑法團主席兼當區區議員張恒輝則表示將了解事件，如發生嚴重滋擾情況，法團將考慮向相關住戶發律師信。

這名無助的網友於fb群組「悅湖山莊之友」發文，表示與家人居於屯門悅湖山莊中，家中長輩曾投訴隔壁鄰居養狗，懷疑對方得知後感到不滿，便在他家窗戶的玻璃貼上貞子怒瞪的相片報復，直指其行為如「恐嚇老人家」。

從網友貼出的相片可見，鄰居於窗邊貼上一張黑白色相片，相中女子面目猙獰，瞪着網友家的方向，猶如電影中的貞子角色，非常嚇人。網友稱，貼照片的鄰居疑似為一名孕婦，指對方兩年前已開始飼養貓狗，幾個月後又多養好幾隻貓，鄰居更曾讓貓咪在走廊上玩耍，很容易嚇到其他路過的住戶。

網友隨後再貼出相片，指鄰居將貞子相片貼在一件衣服上掛於窗邊，以另類方法避開法律責任。網友表示，自己一直向管理處投訴，而管理處已向涉事鄰居發信，亦正等候法團回應，但情況至今未有改善，百般無奈之下，只好向廣大的網友求助方法。

《香港01》記者就事件向悅湖山莊管理處查詢事件，發言人表示「從未間斷」與事件的持份者保持緊密溝通，並已採取適切行動以平衡各方的權益，務求令事件早日圓滿解決。至於身兼悅湖山莊法團主席的當區區議員張恒輝受訪時表示，得知有關事件，將會根據證據確認是否出現滋擾情況再作跟進。

他指出，屋苑的大廈公契規定不准養狗，而近年住戶違規養狗情況愈見嚴重，承認難以「一刀切」解決問題。他稱管理處一直按公契處理問題，向相關住戶口頭及發信警告；而法團亦會就嚴重的違規或滋擾個案考慮向相關住戶發律師信跟進。

網民看到相片都議論紛紛，有人批評貼出相片的居民行為相當缺德，「真的好過份！」、「損人不利己的行為，自家窗外常掛『人頭』，也不吉利呀」，有人則為提供建議，「可以先報警備案，再民事申請禁制令」，而事主則堅持以合法方法處理此次事件。

延伸閱讀：

柴灣屋苑窗邊現胡蜂巢　住戶DIY清走　專家籲：會出毒針襲人

【嚇死人咩】走廊曬衫驚變女子上吊？　網民驚完再笑：角度好重要

文章授權轉載自《香港01》

香港寵物貞子
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