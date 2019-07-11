「還記得我嗎」摑掌老師男判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43 聯合新聞網 綜合報導



日前大陸一名男子因當街賞老師巴掌，如今被判刑一半年，母親聽到判決後，倒地痛哭。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

中國河南省洛陽市巒川縣在去年發生一起打老師事件，一名常姓男子因就讀中學時期，家裡窮長期被老師欺負，十多年長大後，為了復仇，當街連續猛打老師數個巴掌，打人的常姓男子也同時被警方拘留。如今巒川縣人民法院10日一審判決結果出爐，常男因尋釁滋事罪獲判一年六個月，家人在法院外得知消息後，情緒相當激動，母親還一度躺在地上崩潰大哭。

法院認為，常男在交通要道上攔截、辱罵並隨意毆打老師，還錄製視頻傳播，破壞社會道德和公序良俗，情節惡劣因此獲此判決，但考量他是初犯，有自首情結，所以全案仍可上訴。常男妻子氣憤表示，他們絕對上訴到底，並認為常男並不是不尊重老師，還為常男喊冤，「他知道他高中老師生病，捐了一萬元（台幣45000元），他是一個很尊重老師的人！」只是因為那位老師對他做出的暴行，給他帶來太大的汙辱與傷害。常男母親聽到判決後，因情緒太過激動，當場泣不成聲倒地不起，還呼叫救護人員到場處理。

根據大陸《新京報網》報導，常男的辯護律師主張，這是一個普通的治安事件，根本不涉及尋釁滋事，而且常男也已向老師致歉，並表示會給予賠償，也會多做公益來彌補自身過錯。

許多網友在得知消息後紛紛留言幫常男叫屈，「一年半太重了！」、「又不是毆打至重傷，怎麼會有這麼重的量刑，打幾個耳光就18個月的話，法院應該會被擠爆。」也有網友持不同的說法，認為常男全家都在做秀，「全家都是無賴」、「根本假仁假義」。