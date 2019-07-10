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陸首創「一個人」火鍋 為單身狗打造私密空間

2019-07-10 16:36聯合新聞網 綜合報導

大陸火鍋商機龐大，近期推出的單身火鍋店在網路上掀起討論。圖擷自梨視頻
大陸火鍋商機龐大，近期推出的單身火鍋店在網路上掀起討論。圖擷自梨視頻
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大陸火鍋市場商機龐大，最近又有創意新吃法。「單身火鍋店」近期相當火紅，訴求一個人也能好好享用火鍋，打破以往吃火鍋都要結伴同行的傳統。

大陸山西太原一名男子，專門為單身人士打造一間「一個人」餐廳，餐廳內部裝潢相當有趣，每個座位都用隔板隔開，設計成一格一格的私密空間，而且每一格座位前方的隔板還有小機關，客人只要按下機關按鈕，眼前的木板降下來，就可以和坐在對面的陌生人聊天，讓單身人士們在店裡交朋友。

火鍋店老闆表示，當初開這間店的初衷就是希望能吸引單身人士來吃火鍋，因為他認為現今單身的人較多，希望能為他們打造一種安靜私密性強的空間，「一個人吃火鍋是很孤獨的，孤獨程度可以達到五顆星。」因此他希望能顛覆傳統想法，讓大眾覺得一個人吃火鍋可以變成一種享受，店裡甚至還準備一本小冊子，讓顧客可以給下一位來的客人留言。

但結果開店沒多久，這個模式卻漸漸變了，顧客幾乎都是結伴而來，老闆笑著說，「現在的顧客幾乎都變成閨密兩個人或情侶。」這樣的結果讓他感到相當意外。網友也紛紛留言表示，「想知道在哪，想要去享受一下！」很多人也認為這樣的概念很棒，因為他們只想一個人安靜吃火鍋，卻又怕尷尬，「終於有這種店了！」、「只想一個人安靜吃火鍋。」

火鍋

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