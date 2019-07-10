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大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸網友日前爆料在黑龍江馬拉松比賽中，為運動員提供的補給品，遭到一群大媽瘋搶，一掃而空。事件很快被證實，她們為啥要搶水喝呢？主辦方透露，由於當時還沒開賽，大媽們以為「這水是白送的」。

網易新聞報導，這段網友提供的視頻中，只見一群身穿紅色服裝的大媽，在一處馬拉松補給站的地方四散哄搶。大量瓶裝飲用水被捲走，現場亂七八糟，一片狼藉。

有工作人員站出來嘗試制止，但收效甚微，只能在一邊不斷小聲念叨：「看看，看看這些阿姨們的素質」。

事情發生在7月7日的哈爾濱城市樂跑賽上。主辦方的一位工作人員回應，當時還未開賽，他們準備好了水、飲料等補給。

結果，路邊走來了一群徒步的人，除了大媽還有大爺。他們以為現場有免費送水活動，就一哄而上把補給搶了，「比賽場地是開放式的，什麼樣的人都有。」

該工作人員表示，雖然鬧得有點不愉快，但沒發生其他事故，就只是個小插曲。

看到這幅畫面，大陸網友也忍不住吐槽：「該不是又尋思這東西沒人要吧？」

還有網友笑稱：「大媽：以為沒人要，我就拿回家了！」、「這素質也沒誰了！」、「以為？？？真是以為？？」、「還好，路邊的房子有明碼標價，不然也以為是免費送的呢？？」

哈爾濱馬拉松補給品被大媽搶光，主辦方稱，當時沒開賽，大媽們以為可以隨便拿。（北京...
哈爾濱馬拉松補給品被大媽搶光，主辦方稱，當時沒開賽，大媽們以為可以隨便拿。（北京時間）
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