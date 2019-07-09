半年刷135萬元只為見直播主 網友看到本尊秒崩潰！

2019-07-09 17:48 聯合新聞網 綜合報導



一名大陸網友半年內刷了135萬元只為見心儀的直播主，不料看到本尊後卻發現與直播時差太多。圖擷自 微博 分享 facebook

現今網路科技相當發達，美肌功能更是強大，只要一支手機人人都有機會成為帥哥美女直播主。近年大陸直播平台盛行，直播主除了可以領取主播服務費外，若是粉絲想贊助自己喜歡的直播主，還可以利用打賞機制「斗內」（英文donate贊助之意）支持直播主，因為有時還可以換取和直播主當面互動的機會，因此吸引許多愛看直播的民眾打賞。

日前大陸有一名網友將他和直播主見面的照片PO上網，並表示自己「守護」這位直播主多年，還為了她刷了30多萬人民幣（約台幣135萬元），因為去北京看病好不容易才見到她一面，想不到本人與直播時的她差太多，讓他崩潰表示，「當我看到心目中女神的那一刻，我的心...」。

這名網友同時也曝光了對比照，只見照片中的直播主，在直播時的樣子皮膚相當白皙，臉蛋還是瓜子臉，甚至有雙迷人的大眼，但仔細看本尊的照片卻發現白皙的皮膚不僅消失了，臉甚至明顯圓潤許多。

此PO文一出也立刻引發大批網友熱議，有網友吐槽表示，「這30幾萬把她養的白白胖胖的」、「這就是虛擬世界和真實世界的差別」，甚至也有網友認為因為現今修圖技術太發達了，男的也可以修成女的，因此還安慰這位網友「仍是個女的已經要感到幸運了。」