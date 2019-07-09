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窗外飛進排泄物「炸整間」 衰男出大絕反擊網友敲碗等後續

2019-07-09 16:00聯合新聞網 綜合報導

看圖就有味道！中國大陸一處社區大樓，一名劉姓男子在家休息卻不得安寧。上頭不知哪個住戶竟往下丟出一坨「黃金」，糞便命中窗戶濺入屋內的廚房，廚具櫥櫃全都中鏢。這一丟讓屋內變得奇臭無比，苦主劉姓男子在社區貼出尋人啟事，要求對方主動道歉且賠償，並且已經準備將糞便送驗DNA，下定決心要揪出缺德當事人。

劉男家中遭糞便襲擊，最後決定把相關物品都丟了。 圖擷自楚天都市報
劉男家中遭糞便襲擊，最後決定把相關物品都丟了。 圖擷自楚天都市報
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根據陸媒報導，住在15樓的劉男最近請姑媽來家中協助帶小孩，某天姑媽煮完粥出門運動，劉男躺在床上卻突然聞到一股排泄物的惡臭。一開始並沒有放在心上，以為只是從別戶傳來的。沒想到姑媽回家後，告知劉男廚房被人潑了糞，窗戶、廚具、地板全都沾滿排泄物，讓他氣炸又傻眼。

經過調查後，劉男認為應該是15樓以上的住戶「高空拋糞」，害他家瞬間沾滿了糞便，無奈之下把所有沾到「黃金」的物品都丟了。劉男表示，這個社區之前就有過類似狀況，但丟糞便實在是太缺德。他已經在社區中貼出公告，並限期要肇事者出來道歉且賠償。若是時間到了都沒有人出面，劉男撂話要一次起訴15樓以上的所有住戶。「一定要讓肇事者接受懲罰，防止這類似的事件再次發生」。

網友得知消息後，紛紛敲碗期待後續發展，「媽啊，還是廚房，心理陰影面積巨大」、「逐層上樓去查看，特別是窗戶那裡」、「抓到舔乾淨再賠償」。另外有網友表示，親戚家曾發生類似狀況，「家裡有個老人家癱瘓，找了個保母照顧，那個保母把擦完收集起來的屎尿直接往樓下丟，結果保全發現後當場被辭退。」超扯過程讓網友看傻眼。

外牆上飛濺的糞便。 圖擷自楚天都市報
外牆上飛濺的糞便。 圖擷自楚天都市報
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