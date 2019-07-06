恐怖情人！男子跟蹤前女友 一個月不洗澡闖入施暴

2019-07-06 13:19 聯合新聞網 綜合報導



唐女被劉男騷擾兩年。圖／取自 《梨視頻》 分享 facebook

大陸湖南一名唐姓女子2年前在網路遊戲上認識劉姓男子，兩人交往一年半後，唐女發現劉男已有家室，便火速分手，豈料劉男無法接受，不只立刻與妻子離婚，還不斷對唐女死纏爛打，劉男找到唐女的新家後，為了搜集情報整整一個月都定居車上，沒有洗澡，5月24日半夜終於潛入唐女家中攻擊她，劉男目前已遭拘留，他表示是「太愛她」才會如此。

根據《梨視頻》報導，唐女與劉男分手了兩年，期間劉男不斷對她死纏爛打，不只曾強拉唐女上車溝通，因此引發嚴重車禍，還跟蹤唐女兩年的時間，期間有整整一個月都待在車上吃住，沒有洗澡。

唐女表示，據住家警衛轉述，劉男已在家門口埋伏許久，曾多次看過劉男在門口徘徊，推測劉男早已知道唐女居住地，只是找不到適當時機下手，經過一陣子的埋伏終於確定什麼時間點唐女會一個人待在家。劉男闖入唐女家中後，以手掐住唐女脖子，唐女瞬間聞到一股惡臭，推測是因劉男未洗澡所致。

唐女指出，為了躲避劉男的騷擾，她離開湖南家鄉逃到江蘇，然而劉男卻仍不放棄，不只偷偷備份唐女的聊天記錄，還從多個地區探訪、搜查，一天中查了上百個車次試驗，最後終於找到唐女新家。

當地警方表示，因為劉男實在太臭了，唐女又受到驚嚇，差點當場嚇暈，所幸她死密的掙扎才得以脫身、沒有釀禍，目前劉男已遭逮捕拘留，他表示是因為太愛唐女，才會犯下這樁暴行。網友則表示「根本有所有社會新聞的元素」、「是有計畫的殺人未遂」。