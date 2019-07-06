BMW乖乖等紅燈 遭富二代酒駕瑪莎拉蒂撞上成火球

2019-07-06 11:10 聯合新聞網 綜合報導



譚女肇事前就已撞到多輛汽車。圖／取自 《秒拍》 分享 facebook

大陸河南省3日晚間發生一起因酒駕造成的死亡車禍，一名23歲的譚姓女子喝酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，在路口不慎撞上前方的BMW轎車引發爆炸起火，造成2死4傷，有目擊者指出，譚女在這之前也撞到多輛汽車並逃逸。目前警方已判定譚女是酒駕，並將其拘留。有網友搜出她是皮革工廠老闆的女兒，多達7萬人要求將她判死刑懲處。

根據《秒拍》影片可看到，一輛BMW轎車在等待紅燈時，突然被後方高速行駛的瑪莎拉蒂休旅車撞上，瑪莎拉蒂車頭嚴重變形，兩車相撞往前直衝數十公尺後便爆炸起火。據了解，是因為譚女酒駕後，在路邊與多輛汽車發生擦撞，遭民眾包圍質問，豈料她拒絕下車，甚至強行撞開其他車輛逃逸，最後失控的撞上BMW轎車。

永城公安局指出，譚女血液酒精含量每100毫升高達167毫克，判定她是酒醉駕車，該起事件導致BMW車上2人死亡、1人受傷，譚女車上的2人也有輕重傷，目前公安機關已對譚女執行刑事強制措施。

消息傳出後，網友搜出譚女是某皮革老闆的女兒，社群軟體上充斥糜爛生活的照片，車上另兩人則是超商女總裁的兒子與土地局主管的女兒，網友憤怒表示「守法的死了，違法的卻活著，太不公平」、「可以判死刑，這跟故意殺人沒有區別」，還有人發起將譚女處死刑的請願貼文，現已有7萬人按讚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康