他高樓「解放」工人張嘴慘中招 賠償金額網驚：我可以喝到馬雲破產

2019-07-06 08:52 香港01 記者李納德／報導



在高空工作的勞工朋友，尿急時未必有洗手間可去，只好「就地解放」尿如雨下。日前微博上流傳一張協議書，指一名起重機司機在高空小便，尿液滴中下方一名鋼筋工人，當「中招」者抬頭看，卻剛好有尿液飄入其口中。雙方經警方協調，起重機司機的公司向鋼筋工人賠償3500元人民幣（約新台幣16000元）。陸媒查證後，稱確有其事，事件引來網友熱議，不少人笑說這是「最貴的一泡尿」，又形容鋼筋工人獲得的賠償算是可觀，聲稱「一次3500？我可以喝到馬雲破產」。

圖為起重機示意圖。 中新社 分享 facebook

微博日前流傳一張協議書，提及事件發生於7月4日，姓萬的起重機司機早上在高空小便，尿液隨風飄到一名姓張的鋼筋工人身上，張姓工人抬頭看，尿液剛好飄入其口中。雙方在花山派出所警員調解下達成賠償協議，由湖北一間公司負責賠償3500元人民幣（約新台幣16000元）給張姓工人。

陸媒指調解書確有其事，有在場人士透露，由於工種特殊，起重機司機不方便上廁所，事發後張姓工人很生氣，姓萬司機也覺得不好意思，故在警方協調下，由公司賠錢了事。陸媒又找到報案人，他透露司機小便時只能自行找東西接住，因為受害人和起重機司機不屬同一單位，想大事化小而賠錢了事，涉事公司負責人稱會再教育員工。

有相信同樣是起重機司機的網友指，在高空尿急，可以用水壺之類的容器裝著，稍後再丟棄；亦有人表示，部分公司會提供有蓋桶子，方便員工解便急問題。

大陸網友驚嘆從高空小便都能命中他人，「可以買彩票了」、「這是最貴的一泡尿」。然而，許多人都畫錯重點，認為喝一點尿就可以獲賠3500元人民幣（約新台幣16000元）十分划算，紛紛說「我可以喝到飽的，準備好錢」，也有人疑問為何工人會分得清那是尿液，「有喝過嗎？」

微博流傳一張調解協議書，稱一名起重機司機的尿液飄入抬頭工人的口中。 (微博圖片) 分享 facebook

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